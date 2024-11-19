Nike, 3D baskı yöntemini kullanarak ürettiği ilk ayakkabısı Air Max 1000'i tanıttı. Henüz satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmayan bu ayakkabının gelecekten gelmiş gibi görünen bir havası var.

3D baskı teknolojisi gün geçtikçe çok daha fazla alanda kullanılıyor ve her yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi ise dünyanın en büyük ayakkabı ve spor ürünü üreticilerinden olan Nike, bu konuda önemli bir hamleyle karşımıza çıktı.

ABD’li dev şirket, neredeyse tamamen 3 boyutlu yazıcıda üretilen, “Air Max 1000” ismi verilen yepyeni bir ayakkabı tanıttı. Bu ayakkabı, şirketin 3D yazıcıyla ürettiği ilk ayakkabı olarak kayıtlara geçti.

3D baskıyla üretilen Air Max 1000 böyle gözüküyor

Fraklı renkleriyle ComplexCon’da gösterilen Air Max 1000’in kendine has bir tasarımı olduğunu görebiliyoruz. Gelecekten gelmiş gibi görünen fütüristik bir havası var. Nike, ürünü hâlihazırda 3D baskıyla ayakkabı üreten bir şirket olan Zellerfield ile ortaklık kurarak ortaya çıkarmış.

Air Max 1000, Nike’ın ilk olarak 1987’de çıkardığı ve hâlâ çok sevilen ikonik ayakkabıları Air Max 1’in gelişmiş bir versiyonu olarak nitelendirilmiş. O ayakkabının altında yer alan hava yastığı tabii ki bu üründe de var. Bu kısım, 3D baskıyla üretilmemiş olsa da ayakkabının kalanında tek bir esnek malzeme ve 3D baskı yöntemi kullanılmış.

Farklı yoğunluk ve dokuların karıştırılmasıyla ortaya çıkan Air Max 1000’in dış tabanının sağlam bir yapıya sahip olduğu, üst kısımlarının ise daha esnek ve konforlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca bağcık gerektirmeden giyilip çıkarılabiliyor. 3D baskının kullanımı, ayakkabının gördüğünüz kendine has yenilikçi tasarıma sahip olmasına olanak tanımış.

Air Max, şu anda geniş çapta satışa çıkan bir model değil. Ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok. Hiçbir zaman piyasaya sürülmediğini bile görebiliriz. Bu yüzden fiyat da açıklanmadı. Ancak eğer gerçekten piyasaya sürülürse uygun fiyatlı olmayacaktır. Çünkü 3D baskıyla oluşturulan ayakkabıların fiyatı 400 dolar gibi uçuk seviyelere bile çıkabiliyor.