Nike, iPhone ile Ayarlanabilen Yeni Ayakkabısını Tanıttı

Ayakkabı alırken yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi, ayağımıza birebir uyan bir ayakkabının kolay kolay bulunamaması. Nike'ın bu sorunu teknolojiyi kullanarak çözdüğü yeni ayakkabısı Adapt BB, bugün yapılan duyuruyla tanıtıldı.

Nike, giyilebilir ürünlerde teknolojiyi kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendi kendini bağlayabilen spor ayakkabısını tanıtan Nike, şimdi de kullanıcıların ayakkabılarını istedikleri sıkılığa ayarlayabileceği yeni bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Nike'ın FitAdapt adını verdiği teknoloji ile geliştirilen spor ayakkabılar, içinde bulunan motorlar sayesinde daralıp genişleyebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gerginliği algılayan ve rahat bir kullanım sağlayan Nike Adapt BB, iPhone'lara yüklenebilecek Nike Adapt mobil uygulaması ile de kontrol edilebilecek.

Üzerinde bulunan tuşlar kullanılarak da ayar yapılabilen akıllı ayakkabı, basketbol oyuncularının oyun sırasında yaşadıkları ayakkabı uyum sorununu ortadan kaldırmak için tasarlandı. Oyuncuların ısınma sırasında, molalarda ve maçlarda farklı gevşeklik seviyelerini seçebilecekleri bu ayakkabılar, tam dolu olduğunda 10 ile 20 gün arasında giden bir bataryaya sahip.

Nike Adapt BB'nin 505 mAh kapasiteli bataryası, Nike'ın ayakkabı için özel ürettiği kablosuz şarj paneli sayesinde 3 saatte tam dolu seviyeye ulaşıyor.

2016'da başlayan HyperAdapt 1.0 projesinin geldiği son nokta olan Adapt BB, Nike'ın sürekli güncelleme vereceği ilk performans ürünü olacak. ABD'de 350 dolara satışa çıkacak Adapt BB'nin satışına 16 Şubat'ta başlanacak.