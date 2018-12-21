Birçoğumuzun en sevdiği filmlerden olan Geleceğe Dönüş'te gördüğümüz kendi kendini bağlayabilen spor ayakkabılar henüz çok yaygınlaşmadı fakat en azından ilk adımları atılmaya başlandı.

Geleceğe Dönüş’te (Back to the Future) vaat edilenler henüz tam olarak gerçekleşmedi. Örneğin uçan kaykaylarımız (hoverboard) uçmuyor ancak olumlu gelişmeler de var. Kendi kendine bağcıklarını bağlayabilen spor ayakkabılar gerçekleşti fakat etiket fiyatı 720 dolar olduğu için henüz sessizlik hakim. SoleCollector’un haberine göre ise Nike ikinci nesil ve nispeten satın alınabilir (350 dolar) yüksek teknolojili spor ayakkabısı üzerinde çalışıyor.

Nike da bu haberleri doğruladı. Yönetici başkan vekili, yeni spor ayakkabılarının önümüzdeki sene bahar aylarında raflardaki yerini alacağını söyledi. Ayakkabının tasarımı da basketbol kortlarına uygun olacak. Firma, bu ayakkabılar için ‘birçok seçeneğin arasındaki en iyi çözüm’ dedi.

Nike’ın, adaptif spor ayakkabılarından yeni bir çift daha geliştirmesine, özellikle de HyperAdapt’ın ilk nesline 1.0 adı verildiği göz önüne alındığında çok da şaşırmamak lazım. Şirket, aynı zamanda ikinci nesilde ‘mükemmel uyumu’ yakalayacağına dair de söz verdi.

Şu an bizler için çok uygun olmasa da önümüzdeki senelerde herkesin ayağında olan standart bir ayakkabı haline gelir belki, kim bilir?