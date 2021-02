Ayakkabı dünyasının dev ismi Nike, terlik giyer gibi ayakkabı giymenizi sağlayan yeni modeli Nike Go FlyEase'i tanıttı. Ayakkabı, ilk etapta Nike üyesi olanlar için, ardından herkes için satışa sunulacak.

Ayakkabı dünyasının dev isimlerinden Nike, bugün en yeni ayakkabı modelini tanıttı. Şirketin yeni ayakkabısı, daha önce görmediğimiz bir tasarıma ve kullanıma sahip. "Easy on, easy off (Kolay giy, kolay çıkar)" sözleriyle tanıtılan Nike GO FlyEase, ayakkabı giyerken sarf ettiğimiz o uğraşı bile ortadan kaldıran bir çözümle geldi.

Daha önce iPhone kullanarak ayarlanabilen bağcıksız bir ayakkabı modelini dahi piyasaya süren Nike, bu kez katlanabilir yapıya sahip bir ayakkabısıyla karşımıza çıktı. Yeni Nike GO FlyEase, ortadan ikiye katlanan yapısı sayesinde ayağınızı içine sokar sokmaz ayakkabıyı giymenize olanak sağlıyor.

Terlik giyer gibi ayakkabı giyin:

Nike GO FlyEase, giymesi ve çıkarması oldukça kolay olan bir ayakkabı olsa da bazılarınızı aklına ayakkabının ayaktan fırlaması ihtimali gelebilir. Fakat bu ihtimali de düşünen Nike, çözümü ayakkabının ortasına esnek yapıya sahip bir parça koymakta bulmuş. Bu parça sayesinde ayakkabıyı giydiğinizde normal bir ayakkabıdan farklı olmuyor.

Yeni ayakkabılar, yukarıdaki videoda gördüğümüz renk seçeneğiyle de sınırlı değil. Şirket, beyaz tabanlı bu modelinin yanı sıra iki adet siyah ağırlıklı renk seçeneğini de piyasaya sürecek. Bu iki renk seçeneği, Nike'ın yeni modelinde aşağıda göreceğiniz şekilde gözükecek:

Ayakkabı giymek için eğilmeye üşenenleri veya çekecek kullanmaktan bıkanları kurtaracak Nike GO FlyEase, 15 Şubat günü 120 dolarlık (yaklaşık 860 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Fakat ayakkabı bu tarihte yalnızca Nike Üyesi olanlar için satın alınabilir olacak. Ayakkabı, yılın ilerleyen dönemlerinde herkes için satın alınabilir hale gelecek.