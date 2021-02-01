IKEA, Asus ROG ile yaptığı iş birliğinin meyvelerini Çin'de satışa sunmaya başladı. Bu iş birliğinden ortaya çıkan ürünlerden bir tanesi de kupa bardak tutacağı oldu. Bu tutacak, masaların kenarlarına tutturularak içerisine kupa bardağı yerleştirilebiliyor.

Hazır mobilya, mutfak aletleri ve ev eşyaları satan IKEA, geçtiğimiz sene Asus ROG ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Bu ikilinin birliğinden doğacak olan şey ise oyuncu mobilyalarıydı. Giderek büyüyen oyun pazarının ev eşyaları satan şirketlerin de radarına girmeye başladığını böylece görmüş olduk.

IKEA ve Asus ROG iş birliğinden doğan ilk eşyalar Çin'de satışa sunulmaya başlandı. Satışa sunulan ürünler arasında kulaklık standı, masalar, oyuncu koltuğu ve masaya tutturulabilen kupa bardak tutacağı bulunuyor.

IKEA'dan kupa bardak tutacağı

İsmiyle müsemma bir göreve sahip olan kupa bardağı tutacağı, 4,2 santimetre kalınlığa kadar herhangi bir masanın yan tarafına yerleştirilebiliyor. Bu sayede masanın üstüne konulup döküldüğünde klavye ya da fareye zarar verme olasılığı ortadan kaldırılmış oluyor.

Peki, bu kupa bardağı tutacağının fiyatı ne kadar? Ürün, IKEA'nın Çin sitesinde 49 yuan yani 54 TL gibi bir fiyattan satılıyor. Ürün, şu an IKEA'nın Türkiye mağazasında bulunmuyor. Ancak olur da Türkiye'de de satışa sunulursa fiyatta değişiklik yaşanabilir. Bunu da bekleyip göreceğiz.

Ayrıca kupa bardağının bulunduğu sayfada boyun yastığı, fare altlığı, kulaklık standı gibi çeşitli ürünler de bulunuyor. Bu kategorideki en pahalı ürün, aynı zamanda telefon tutacağı da olan masa lambası. Bu ürün, 249 yuan yani 276 TL gibi bir fiyata sahip.

PCGamer'da yer alan habere göre IKEA, Ekim 2021'den itibaren bu ürünleri diğer IKEA pazarlarında da satışa sunacağını belirtti. Dolayısıyla bu ürünleri bu sene içerisinde Türkiye'deki IKEA mağazalarında da görebiliriz.