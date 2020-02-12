En önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Nikon, spor ve foto muhabirleri için özelliklerini geliştirdiği yeni amiral gemisi Nikon D6’yı tanıttı. Nikon, D6’yı “Nikon tarihini en güçlü AF sistemine (otomatik netleme) sahip fotoğraf makinesi” olarak tanımladı.

Nikon, 2020 yılı için yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinasını tanıttı. Rakibi Canon’un Canon 1D C Mark III’ünün gelişmiş video özelliklerinin karşına Nikon, D6’nın güçlü AF (otomatik netleme) ve AE (otomatik pozlama) özellikleri ile çıkıyor.

Nikon, yeni amiral gemisi fotoğraf makinasını geliştirirken video özelliklerinden öte fotoğraf çekimine daha fazla önem vermiş görünüyor. Nikon, “Nikon tarihinin en güçlü AF sistemi” olarak adlandırdığı 105 noktalı AF sistemini, Nikon D6 ile kullanıma sunuyor.

Nikon D6, selefi D5’ten yaklaşık 1.6 kat daha yoğun bir odaklanma elde etmek için üçlü sensör yapısı kullanmakla kalmıyor aynı zamanda AF sisteminin özelleştirilmesine izin veriyor.

Nikon D6 kullanıcıları, çektikleri konuya bağlı olarak önceden 17 özel odak noktası belirleyebilecekler. Aynı zamanda “genişletilmiş odak algılama aralığı” adı verilen yeni bir özellik, tek bir nokta ya da hareketli bir alan için AF algılama alanını artırıyor. Fotoğrafı çekilen nesne, odak noktası dışında bile kalsa AF sistemi nesneye odaklanabiliyor.

Maksimum AF/AE takibi ile maksimum seri çekim hızı 12fps’den 14fps’ye yükseltildi. Elektronik deklanşör kullanılarak “sessiz modda” bu hız 10.5 fps’ye çekilebiliyor. D6’nın film modu sırasında deklanşöre basılarak Full HD(2MP) veya 4K UHD (8MP) 30 fps’ye kadar fotoğraf çekilebiliyor.

Nikon, D6’ya veri gönderimi içinde birkaç ayrı bağlantı noktası yerleştirdi. Dahili 2.4 ve 5 GHZ Wi-Fi, bir USB-C bağlantı noktası ve iki tane CFExpress kart yuvası Nikon D6 kullanıcılarının daha hızlı veri aktarımı yapmasını sağlayacak. Nikon D, aynı zamanda tek bir düğme ile farklı ayar kombinasyonlarının kayıt altına alınmasına izin veriyor. Toplam 14 özelleştirilebilir düğme ile farklı ayarlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Nikon, profesyonel kullanım için geliştirdiği Nikon D6’yı dayanıklı bir gövde ile beraber geliştirdi. Nikon D6, tıpkı selefi D5 gibi yoğun hava şartlarına karşı dayanıklı magnezyum alaşımlı bir gövdeye sahip.