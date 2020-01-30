Hindistanlı düğün fotoğrafçısı Ankita Asthana, Nikon’un NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct lensiyle deneme çekimleri yaptı ve lens hakkındaki fikirlerini belirtti. Fotoğrafçı, lensin performansından oldukça etkilendiğini dile getirdi.

Hindistanlı düğün fotoğrafçısı Ankita Asthana, 8 bin dolar (vergiler hariç 48 bin TL) değerindeki Nikon NIKKOR Z 58mm f/0,95 S Noct’u test etti. Asthana, lensle ilgili deneyimlerini de YouTube kanalındaki 7 dakikalık videosunda paylaştı.

Lensle ilgili fikirlerini Peta Pixel ile de paylaşan fotoğrafçı, lense dair ilk izleniminin oldukça olumlu olduğunu söylerken optik görüntü kalitesinden de oldukça etkilendiğini ifade etti. Asthana, lenste öne çıkan noktanın kromatik görüntü bozulması olmaması olduğu dile getirdi.

Nikon NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Asthana, “Lensin oldukça yakın bir odaklanma mesafesi var. f/0,95 oldukça etkileyici bir bokeh sağlıyor, eğer odağı yakalayabilirseniz harika fotoğraflar çekiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Lenste bulunan manuel odaklanma konusunda da oldukça olumlu görüşler ifade eden fotoğrafçı, bu sayede nereye isterse oraya odaklanabileceğini söylüyor. Asthana, odaklanmaya yardımcı olan dijital ekran sayesinde istenilen mesafeden odaklanılabileceğini ifade ediyor.

Lensin düşük ışık performansı hakkında da konuşan Asthana, “Fotoğraflarımın çoğunluğunu güneş battıktan sonra çektim ve bu lensle düşük ışıklı ortamda neler elde ettiğime inanamadım. İsmini gerçekten hak ediyor: Noct, Nocturnal! (gececi)” şeklinde konuştu.

Lensin olumsuz yönünün ağırlığı olduğunu söyleyen fotoğrafçı, lensin, uzun süren çekimler için uygun olmadığını söyledi. Ancak elde ettiği sonuçların, lensin ağırlığına kesinlikle değdiğini ve farklı lense geçmekte oldukça zorlandığını da dile getirdi.

Lensin nişan sezonlarında ve çift çekimlerinde kullanılabileceğini, portreler konusunda harika olduğunu dile getiren Asthana, astrofotoğrafçılıkta dahi kullanılabileceğini ifade etti.