Nikon'un Yeni DSLR'ı D780'in Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Bu seneki Tüketici Elektroniği Fuarı yaklaşıyor ve fuarda yer alacak olan firmaların ürünlerine dair bazı bilgiler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ürünlerden bir tanesi de Nikon’un DSLR’ı D780 oldu.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), teknoloji dünyasında yer alan firmalar için oldukça önemli bir etkinlik. Bu sene 7 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte, her sene olduğu gibi birçok firma yeni ürünlerini, yeni ürün prototiplerini ilgililerle buluşturacak. Her sene düzenlenen bu etkinlikte fotoğrafçılık tutkunları tarafından merakla beklenen gelişmeler de yaşanıyor.

Japonya merkezli fotoğraf makinesi ücreticisi Nikon da bu sene Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alacak olan firmalardan bir tanesi ve şirket, bir dizi farklı ürünüyle birlikte D780'i de bu fuarda tanıtmayı planlıyor. Ancak şirket, henüz ürününü tanıtmadan DSLR makinenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Nikon D780

Nikon Rumors isimli bir internet sitesi, Nikon’un yeni fotoğraf makinesinin görsellerini her açıdan yayınladı. Ortaya çıkan fotoğraflarda şirketin, D750 modelinde yer alan AF seçme tuşunu D780’de terk ettiği görülüyor.

İki model arasında kıyaslama yapıldığında bir diğer değişiklik AE-L / AF-L butonunun yerinin değiştirilmesi ve aşağı kaydırılması. AF-ON butonunun ise AE-L / AF-L butonunun hemen üstüne konumlandırılmış olması.

D750 ile kıyaslandığında D780’de göze çarpan bir diğer değişikliğin, kameranın üst tarafında yaşandığı görülüyor. D780 modelinin tepeden görünüşünde ISO butonunun deklanşörün hemen arkasına yerleştirilmiş olması dikkat çekiyor.

Cihazda yer alacağı söylenen özellikler ise şunlar: 24 MP BSI CMOS sensör, geliştirilmiş düşük ışık çekimi, daha güçlü görüntü işlemcisi, çift USH-II SD kart yuvası, 4K / 30p video kaydı, Wi-Fi / Bluetooth bağlantısı. Cihazla ilgili daha detaylı bilgiler CES fuarındaki tanıtım sırasında ortaya çıkacak.

Nikon D780'e ait görseller