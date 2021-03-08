Kamera üreticisi Nikon, bir Nikon cihaza sahip olmasanız dahi fotoğraf ve video düzenleme yapabileceğiniz yeni yazılımı NX Studio'yu başlattı. Yeni uygulama, tüm kullanıcılara ücretsiz sunuldu.

Dünyanın en büyük kamera üreticilerinden biri olan Japonya merkezli Nikon, dijital kameralar için geliştirdiği fotoğraf ve video düzenleme uygulaması NX Studio'yu herkese ücretsiz olarak sunmaya başladı. Uygulama doğal olarak Nikon'un kameralarıyla daha uyumlu olacak şekilde tasarlandı, ancak NEF ve NRW dosyalarına ek olarak RAW formatındaki fotoğraf dosyalarıyla da çalışabiliyor. Ayrıca uygulamayı profesyonel olarak kullanmayı düşünmeyenler için JPEG ve TIFF formatlarını da desteklediğini belirtelim.

Nikon'un yeni fotoğraf ve video düzenleme uygulaması NX Studio, görüntüleri kırpma, düzleştirme gibi temel düzenleme araçlarına ek olarak rötuşlama, renk ayarlama, görüntü parçalarını pozlama gibi daha gelişmiş pek çok özelliğe de sahip. Video kısmındaysa istenmeyen görüntüleri kesme, arka plan müziği ekleme, birden çok klibi tek videoya ekleme, hem hareketsiz hem de hareketli görüntülerle slayt gösterileri oluşturma gibi özellikleri destekleyen NX Studio, ayrıca kullanıcıların video içerisinde istenilen kareleri rötuşlama ve düzenlemesini mümkün kılıyor. Kullanıcılar, istedikleri görüntüleri elde etmek için ışık ve renkte ince ayarlar yapabilecekleri gibi doğrudan YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşabilirler.

NX Studio, Windows ve Mac'te ücretsiz kullanılabilir

Fotoğrafçılık denildiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Nikon'un ellerinden çıkan NX Studio, şu anda Windows ve Mac cihazlar için ücretsiz indirilebilir durumda. Adobe'un fotoğraf ve video odaklı uygulamalarında yapabileceğiniz özelliklerin pek çoğunu yapabilmenize olanak tanıyan NX Studio, üstelik bu uygulamalar gibi ücretli değil. Eğer sizler de NX Studio'yu hemen şimdi indirmek istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Peki sizler NX Studio'yu nasıl buldunuz? Fotoğraf ve videolarınızı düzenlerken bu uygulamayı kullanmayı tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.