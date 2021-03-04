1948 yılından beri kamera üretmeye devam eden ve fotoğraf makinesi denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden birisi olan Nikon, ortaya atılan iddialara göre 2020 senesinde satışlarda yaşanan düşüşler yüzünden kamera endüstrisinden çekiliyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin verdiği finansal sıkıntılar, dev fotoğraf makinesi üreticisi Nikon’u da vurmuş gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Japon merkezli şirket, 49 yıldır faaliyet gösteren fabrikalarının finansal sıkıntılar yüzünden taşınacağını açıklamıştı.

2020 yılında satış konusunda büyük bir düşüş yaşayan Nikon, ortaya atılan bazı iddialara göre kamera endüstrisinden çekiliyor. Şirketten resmi olarak bir açıklama gelmese de Nikon’un son bir yıldaki piyasa değerinde yaşanan düşüş, iddiaları destekleyecek türden.

Nikon, geçtiğimiz senenin pazar payında bir hayli geride kaldı

Japon merkezli ekonomi dergisi CIPA, 2020 yılında aynasız ve DSLR fotoğraf makinesi satışlarında yaşanan düşüşleri açıkladı. 2019 ve 2018 yılına göre büyük ölçüde yaşanan düşüler sadece Nikon’u değil, diğer kamera üreticilerini de derinden etkiledi. 2020 yılında fotoğraf makinesi piyasasında Sony yüzde 35, Canon yüzde 30, Fujifilm yüzde 12 ve Olympus yüzde 8 oranında pazar payına sahip oldu. Nikon’da ise bu oran yüzde 7,5’de kaldı.

Ortaya attığı iddialar genellikle doğru çıkan Mirrorless Rumours adlı bir internet sitesi, Nikon’un yakın zamanda kamera endüstrisinden çekileceğini açıkladı. İddialar doğru mu değil mi bilmiyoruz ancak fotoğraf makinesi denilince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Nikon’un kayboluşunu izlemek son derece üzücü olacaktır.