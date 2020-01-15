Yeni Nikon Z-Mount 24-70mm f/2.8S lensi söken LensRentals’tan Roger Cicala, lenste kullanılan mühendisliğe duyduğu hayranlığı dile getirdi. Cicala, lenste kullanılan modern tasarımdan da övgüyle bahsetti.

LensRentals’tan Roger Cicala, yeni Nikon Z-Mount 24-70mm f/2.8 S lensin içini açtı. Lensin derinlemesine incelenmesi sonucunda ortaya çıkanların, Nikon kullanıcılarını oldukça mutlu ettiğini de söylemek gerekiyor. Lens, sadece titiz bir mühendislik ve iyi bir damgalamadan geçmemiş ayrıca modernize edilmiş bir tasarıma da sahip.

Elektronik cihazın içerisindeki bu modern yeni tasarım ve sadece düzen hakkında konuşan Roger ve Aaron, “Nikon, elektronik yapıyı modernize etmiş; ince mühendislikli bir ürün için zaman ve çaba harcamış. Yıllardır bunu arıyordum ve Nikon bunu sundu” ifadelerini kullandı.

Modern tasarım:

Şirketin yeni kamerasında belirlediği bu güncellenmiş tasarım, sökme işlemleri esnasında Roger ve Aaron ikilisine ter döktürmeyi de başardı. Kabloların oldukça sıkı bir şekilde yerleştirilmiş olması, ikiliyi bir hayli zorladı. İkili, sökme işlemine devam edebilmek için alkol dökmek zorunda kaldı.

Roger ve Aaron'ın yaşadığı bu gibi sorunlar, sökme işlemi boyunca devam etti. Şirketin benimsediği detaylı tasarım, sökme işlemlerini bir hayli zahmetli hâle getirdi. Roger, lenste kullanılan mühendisliği 'inanılmaz, zarif ve kusursuz' olarak tanımladı ancak Roger, lenste kullanılan tasarım ögelerinin tamir işlemini oldukça pahalı hâle getirebileceği konusunda bazı ufak eleştirilerde bulundu. Roger, buna rağmen lensin kolay kolay bozulmayacağına inandığını da dile getirdi.

Roger, lensin zaafıyla ilgili olarak “Filtre halkası ya da başlık yuvası hasarının oldukça pahalı bir tamir anlamına geldiğini söyleyebilirim. İyi düşünülmüş şeyler değiller; bunlar, oldukça sık yapılan tamiratlar ve bu lenste oldukça pahalı olacak ancak lensin mühendisliği oldukça kaliteli ve güvenilir olmadığını düşünmeme sebep olacak başka bir zayıf nokta göremiyorum” dedi. İkilinin lens incelemesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.