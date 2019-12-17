Ninja, Apex Legends'ta Nedeni Bilmeyen Bir Şekilde Banlandı

Popüler yayıncı Ninja, geçtiğimiz gün Apex Legends'ta bir maça girmeye çalıştığında sürpriz şekilde oyundan banlandığını öğrendi. Yayıncının ne sebeple banlandığına dair hiçbir fikri yoktu.

Eski Twitch yayıncısı Ninja, Microsoft'un yayın platformu Mixer'e geçmesinden bu yana, Fortnite dışında daha fazla oyun oynayarak izleyicilere çeşitlilik sunmaya çalışıyor. Yayınlarında çoğu zaman Fortnite oynasa da, Dead by Daylight gibi oyunlarla da izleyenlerin karşısına çıkıyor.

Ninja son olarak 15 Aralık'taki yayınında Apex Legends'a bir şans daha vermeye çalışsa da, sadece çıktığı ilk günlerde oynadığı oyun buna izin vermedi. Ninja, Dead by Daylight'ı bırakıp Reverse2k ile birlikte Apex Legends'ta bir maça girmeye çalıştığı esnada oyundan banlandığını öğrendi. Yayıncı iki kez oyuna girmeyi denemesine rağmen başarılı olamadı.

Ninja'nın ekranda çıkan uyarı karşısında kafası karıştı ve oyundan neden banlandığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Apex Legends'ı fazla oynamadığı düşünüldüğünde, çok büyük bir kayıp değil ancak oynamaya başlamadan önce büyük bir güncelleme indirerek zaman harcaması, yayıncı için hayal kırıklığı oldu.

Daha da ilginci, Ninja, The Game Awards'ta En İyi Çok Oyunculu Oyun ödülünü Apex Legends'e kendi elleriyle sunmuştu. Ayrıca battle royale oyununun lansmanında tanıtımını yapan yayıncılardan biri olan Ninja, yaşanan bu olay ile bir anlamda sırtından vurulmuş oldu.

Elbette bu durum hata kaynaklı oluştu ancak sebebi henüz açıklanmadı. Ninja, yaşanan durumun ardından Respawn ile temasa geçti ve sorun çözüldü.