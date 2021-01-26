Ninja: Evli Olduğum İçin Kadınlarla Yayın Yapmıyorum

Twitch'in efsane isimlerinden Ninja, bir dergiye verdiği röportajda evli olduğu için kadın oyuncularla yayın yapmak istemediğini, hiçbir dedikoduya mahal vermemesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın önde gelen yayıncılarından Tyler 'Ninja' Blevins, 2018 yılında dedikodu ve tacizlerden kaçınmak için kadın oyuncularla yayın yapmak istemediğini dile getirmişti. 29 yaşındaki yayıncı, kadınları baştan çıkarıcı olaran nitelendirmiş ve büyük eleştiri toplamıştı. Çoğu insan, böyle bir prensibin kadınlara yapılan eşitsizliği desteklediğini belirtmişti.

Ninja, geçtiğimiz günlerde The New York Times’a verdiği bir röportajda bu sözlerinin arkasında yatan detayları daha net bir şekilde açıkladı. Evli olduğu için konuştuğu kadınlara dikkat etmesi gerektiğini belirten ünlü yayıncı, tanımadığı kadınlarla yayın yapmanın internette büyük problemlere yol açacağını dile getirdi.

"Rahat takılma lüksüne sahip değilim"

2018 yılında bazı suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Ninja, şu ifadeleri dile getirdi; “2018 yılında aldatmakla suçlandım ve beni böyle düşündürten şey kadın oyunculardı. Hiç kimsenin bir dedikodu başlatmayacağından ve YouTube’a clickbait videoları koymayacağından emin olmak için elimden gelen her şeyi yapmak zorundayım. Evli bir erkek olduğum için kadınlarla çok fazla yalnız kalmamaya özen gösteriyorum. Yakın kadın arkadaşlarıma bir şey demiyorum elbette, ama hiç tanımadığım bir kadınla birlikte oynayacaksam kalabalık olmamız şart.”

Kadınlara baştan çıkarıcı demesinin yanlış anlaşıldığını belirten ünlü yayıncı, bu kelimeyi sevmediğini ancak duruma uyacak başka bir kelime de bulamadığını dile getirdi. Ninja, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “İnsanların potansiyelim varmış gibi düşüneceğini biliyorum ama oyuncu kimliğimi bir kenara bırakıp rahat rahat takılma gibi bir lükse sahip değilim.”

Ninja’nın 2 yıl üst üste pekiştirdiği bu sözleri, hem oyun hem de sosyal medya dünyasında büyük tepki topladı. Pek çok eleştirmen, Ninja’nın bu prensibini bekar bir adamla yemek yemeyi reddeden eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e benzetti. Ninja, kadınları baştan çıkarıcı bir unsur olarak nitelendirdiği için kadın ayrımcılığına ve eşitsizliğine destekte bulunan bir profil haline gelmeye başladı.