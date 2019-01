Taşınabilir oyun merkezi de üreten Nintendo, yıllar geçtikçe teknolojisini fazlasıyla geliştirdi.

90'lı yıllarda çocukluğunu veya gençliğini geçirmiş kişilerin iyi bir şekilde hatırlayacağı üzere Game Boy furyası bütün dünyayı sarmıştı. İstediğiniz yerde istediğiniz zaman sizlere oyun keyfi sunabilecek bir cihaza sahip olmak her çocuğun hayali haline gelmişti. İlk olarak 1989 yılında çıkan Game Boy, 10 yıl boyunca sektördeki tahtın sahibi olmuştu.

Tarih 1998'i gösterdiğinde Nintendo'nun piyasaya sürdüğü Game Boy Color, sahip olduğu renkli ekranıyla oyunları bir üst seviyeye taşıyarak dönemin kullanıcılarının ağızlarını açık bıraktırıyordu. Toplamda 56 farklı rengi ekranında gösterebilen Game Boy Color'un günümüzdeki yerini ise milyonlarca farklı renk seçeneğine ve 720p ekrana sahip olan Nintendo Switch aldı.

Fotoğrafta üst tarafta bulunan 1998 yapımı Game Boy Color Pokemon'un ilk oyunu "Pokémon Red and Blue"yu çalıştırırken, hemen altında "Pokémon: Let's Go" oyununu çalıştıran ve 2017 yılında üretilmiş bir Nintendo Switch yer alıyor. Her iki cihazdaki Pokemon oyununda aynı sahnenin yer alması ve bu cihazların üretimleri arasında tam 20 yıl bulunması gerçekten hayret edilesi bir fotoğraf karesinin karşımıza çıkmasına önayak oluyor.