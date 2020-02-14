Nintendo ve Sony iş birliğiyle üretilen ilk konsol olan "Nintendo PlayStation", açık artırmaya çıktı. Daha önce piyasaya sürülmeyen cihazın oldukça yüksek bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

Konsol dünyasının en köklü iki markasını bir araya getiren Nintendo PlayStation prototipi, açık artırmaya çıktı. Nintendo ve Sony iş birliği ile geliştirilen ancak üretime girmeyen konsol, 10 yıl sonra ilk kez el değiştirecek. Konsol, Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada yeni sahibini bekliyor.

Nintendo PlayStation için yapılan teklifler açık artırmadaki ilk 24 saatte 205.000 dolara ulaştı. Ardından Oculus VR'ın kurucusu Palmer Luckey, en yüksek teklifin sahibi olduğunu Twitter hesabından duyurdu. Palmer, dünyanın en büyük oyun konsolu koleksiyonuna sahip olduğunu ve oyun tarihini korumak için arayış içinde olduğunu belirtti. Klasik konsol için yapılan teklifin şu anda 310.000 dolar seviyesinde olduğu görülüyor.

"Play Station" olarak da bilinen cihaz, Sony tarafından üretilmiş, standart Super Famicom kartuş oyunlarını çalıştırabiliyor ve aynı zamanda CD-ROM sürücüsüne de sahip. Nintendo ve Sony arasındaki anlaşmazlıklar, 1991 yılında projenin iptal edilmesine neden oldu ve Sony, 1994 yılında kendi tescilli PlayStation konsolunu üretmeye devam etti.

Terry Diebold adlı bir adam, 2009 yılındaki bir müzayedede, eski Sony CEO'su Olaf Olafsson'a ait olan son derecede nadir prototipi farkında olmadan satın aldı. 2015'te oğlu, tavan arasındaki makineyi yeniden keşfetti ve meraklıları için açık artırmaya sunmaya karar verdi. Diebold daha önce Norveç'teki birinden gelen 1,2 milyon dolarlık teklifi reddetmişti. Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırma 21 gün sonra sona erecek. Nintendo PlayStation'ın müzayede sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Nintendo PlayStation'ın çalışırken görüntülendiği video: