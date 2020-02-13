PlayStation 5'in Geliştirici Kitle Aynı Olacağı İddia Edildi

Bir Reddit kullanıcısı, PlayStation'ın internet sitesinden elde ettiğini ileri sürdüğü bir görüntüyü paylaştı. Söz konusu görüntüde yer alan PlayStation 5 logosunun yaklaşmakta olan oyun konsolunun tasarımını ortaya koyduğu belirtilirken, PS5 geliştirici kitiyle aynı olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Video oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Sony, bir süredir yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bugüne dek yaptığı açıklamalarla PlayStation 5'in bazı özelliklerini açıkladı. Ancak bugüne dek ne yazık ki PlayStation 5'in tasarımı ve fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama duyamadık.

Şimdiyse ortaya, fazlasıyla ilgi çekici bir iddia atıldı. Bir Reddit kullanıcısı, PlayStation'ın Japonya için oluşturulan internet sitesinde ilginç bir detay fark ettiğini paylaştı. İddialarını bir de görüntüyle destekleyen kullanıcı, PlayStation 5'in tasarımının ortaya çıkmış olduğunu iddia ediyor.

PlayStation 5'in tasarımını ortaya koyduğu iddia edilen görüntü

Söz konusu internet sitesinin PlayStation'a ait orijinal internet sitesi olduğu açıkça görülebiliyor. Açılabilir bir şekilde tasarlanmış olan menü, PS5, PS4, PS4 Pro ve PS VR gibi PlayStation'la ilgili bazı detayları içeriyor. Burada dikkat çeken asıl nokta ise PS5 yazısının hemen üzerinde bulunan logo. Bu logo, bir süre önce kamuoyu ile paylaşılan PlayStation 5'in geliştirici kitine bir hayli benziyor.

PlayStation 5'in geliştirici kiti, geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkmıştı. Kanlı canlı olarak görüntülenen PlayStation 5 geliştirici kiti, keskin hatlara sahip yapısıyla dikkatleri çekmişti. Ayrıca söz konusu kit, V harfi şeklinde de bir çıkıntıya sahipti. Yukarıdaki görsele dikkatli baktığımız takdirde, bu logonun PlayStation 5'in geliştirici kitini yansıttığı açıkça görülebiliyor.

PlayStation 5'e ait geliştirici kiti

Görüntüyü paylaşan Reddit kullanıcısı, PlayStation 5'in tasarımının geliştirici kitiyle aynı olacağını ortaya koyuyor. Bazı Reddit kullanıcıları, bu paylaşımın gerçeği yansıttığına inanırken kimileri ise giriş seviye Photoshop bilgisi olan herkesin, böyle bir logo tasarlayabileceğini iddia ediyor. Yani Reddit kullanıcıları, bu görüntü nedeniyle ikiye bölünmüş durumda.

Not: Söz konusu iddiaları ortaya atan kişi, görüntünün bir süre sonra kaldırıldığını ifade ediyor. Şu an, bağlantı adresine gidip kontrol ettiğimizde böyle bir logonun gerçekten de olmadığını görebiliyoruz. Ayrıca internet sitesinin bir kısmının Japon harfleri bir kısmının Latin harfleri ile hazırlanmış olması da bu iddianın asılsız olduğunu düşündürebilir. Ancak PlayStation'ın internet sitesi, gerçekten de her iki harf stilini de aynı anda bulunduruyor.

Sony, geliştirici kitine ait tasarımı PlayStation 5'te kullanır mı?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü PlayStation modellerinde böyle bir yöntem uygulamadı. Yani şirket, PlayStation modelleri için iki farklı tasarım hazırladı. Bu tasarımlardan kaba olanı geliştirici kitleri olarak karşımıza çıktı. Görünüş itibarıyla oyunseverleri mest eden tasarımlar ise piyasaya sürüldü. Bu bağlamda Sony'nin, nihai PS5 sürümü için farklı bir tasarım düşünüyor olması daha yakın bir seçenek.