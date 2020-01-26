Nintendo Switch’teki En İyi 10 Aksiyon Oyunu

Ağırlıklı olarak albüm, oyun, film, TV programlarının değerlendirmelerini yapan Metacritic sitesi şimdi de Nintendo Switch’teki en iyi 10 aksiyon oyununu sıraladığı bir liste yaptı. Kullanıcılar tarafından iyi yorumlar alan oyunların derlendiği liste büyük ilgi gördü.

Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa sunulduğu Mart 2017’den beri büyük ilgi toplayan Nintendo Switch’in birçok kullanıcıya sahip olduğunu biliyoruz. Sınırsız oyun dünyasına açılan bu küçük konsolun pratik kullanımı, oyun severlerin ilgisini çeken özel şeylerden sadece biri. Sıkça haber olan konsolun en sevilen aksiyon oyunlarından yapılan sıralamayla haberimizin esas konusuna geçelim ve oyunlara bir göz atalım.

10. Katana ZERO

Akiisoft şirketi tarafından geliştirilen ve 18 Nisan 2019 tarihinde piyasaya sürülen oyun hikayesiyle ön plana çıkıyor. Bol aksiyon içeren oyun zamanı bükebilmek gibi bir mekaniğe de sahip. Cyberpunk bir ninjayı oynadığımız Katana ZERO’nun sinematik sekanslara sahip olduğu da sıkça tekrarlanan bir şey. Oyunun müziklerinde de ülkemizden bir isim olan Tunç Çakır’ın imzası olduğunu da ekleyelim.

9. Superhot

Superhot Team tarafından geliştirilen ve 25 Şubat 2016 senesinde yayınlanan bağımsız tek oyunculu oyun, aksiyon severlerin gözdelerinden biri. Superhot, zaman kavramı üzerine başarılı bir deneme olarak da nitelendiriliyor. Zaman ve sanal gerçeklik kavramlarını başarılı bir şekilde sunan oyun kullanıcı tarafından sevilerek oynanıyor.

8. Messenger

Kanadalı bağımsız stüdyo Sabotage Studio tarafından yapılan ve Devolver Digital tarafından dağıtılan oyun 30 Ağustos 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Köyünü basan iblis ordusuna karşı savaşan bir ninjayı konu alan oyun kısa sürede heyecan, sürpriz ve mizah dolu macerasıyla ilgi toplamıştı.

7. Cuphead

29 Eylül 2017 tarihinde Studio MDHR tarafından piyasaya sunulan oyun çizgi filmi andıran grafikleri ve başarılı müzikleriyle dikkat çekiyor. Her bölüm için 3 can hakkına sahip olunan Cuphead, aksiyon dolu içeriğiyle övgüleri hak ediyor.

6. Enter the Gungeon

Dodge Roll tarafından geliştirilen aksiyon oyunu 5 Nisan 2016’da piyasaya sunulmuştu. Dört maceracının Gungeon’a indiği ve inerken de geçmişlerini ortadan kaldıracak silahı bulmak için mücadele verdiği oyun, sevilen bir hikayeye sahip olmasıyla öne çıkmıştı.

5. Cave Story

Hikayesi sebebiyle küçük bir oyun gibi görünen Cave Story karakterleri, tasarımı ve sanat altyapısı sebebiyle oldukça ilgi toplamıştı.

4. Ikaruga

İlginç renk mekaniği sayesinde bu uzay gemisi oyunu, aksiyon tarafının yanı sıra bulmaca özelliğiyle de öne çıkıyor.

3. Dead Cells

Motion Twin tarafından 7 Ağustos 2018 tarihinde piyasaya sürülen tek oyunculu oyun, sahip olduğu oynanış mekanikleriyle çok kısa sürede oyuncular arasında yayılmayı başardı ve hak ettiği ilgiyi gördü. Hızlı yapısı sayesinde oldukça rekabetçi ilerleyen Dead Cells içindeki özelliklerin çeşitliliğiyle harika bir deneyim sunuyor.

2. Shovel Knight Treasure Trove

Yacht Club tarafından geliştirilip 26 Haziran 2014 tarihinde yayılan oyun aksiyon türünün en sevilenlerinden bir tanesi. Eski tarz grafiklere sahip olmasıyla ünlü Shovel Knight, kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

1. Super Smash Bros. Ultimate

7 Aralık 2018 tarihinde piyasaya sürülen ve Super Smash Bros. serisinin geleneksel oyun tarzını izleyen oyun Nintendo tarafından geliştirilen bir dövüş oyunu. Karakter çeşitliliği, sahneler ve grafikler bakımından oldukça zengin olan oyun, kullanıcıyı da oldukça memnun etmişti.