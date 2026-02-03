Nintendo Switch, tüm zamanların en çok satılan Nintendo konsolu oldu

Nintendo’nun açıkladığı son mali rapor, oyun dünyasında tarihi bir anı resmileştirdi. Nintendo Switch, efsane Nintendo DS’i geride bırakarak şirketin bugüne kadar en çok satan oyun konsolu olmayı başardı.

Nintendo, yıllardır kırılamayan bir rekorunu sonunda tarihe gömdü. Paylaşılan son resmi verilere göre Nintendo Switch, toplam satışlarda Nintendo DS’i geçerek şirket tarihinin en çok satan oyun konsolu oldu. 2017’de çıkan bir cihazın, böylesine köklü bir efsaneyi geride bırakması gerçekten az şey değil.

Üstelik bu başarı, Nintendo’nun yeni nesil konsolu Switch 2’ye geçtiği bir dönemde gelmiş durumda.

Nintendo’nun mali raporuna göre Nintendo Switch satışları 155 milyon barajını aşmış durumda. Bu rakam, yıllarca zirvede kalan ve yaklaşık 154 milyon satan Nintendo DS’i resmen geride bırakıyor. Böylece Switch, Nintendo’nun 130 yılı aşan tarihinde en çok satan donanım olmayı başardı.

Şunu da netleştirelim: Switch, Nintendo tarafında zirveye yerleşmiş olsa da tüm zamanların en çok satan oyun konsolu hâlâ Sony’nin efsanesi PlayStation 2. PS2, 160 milyonun üzerindeki satışlarıyla bu unvanı korumaya devam ediyor.

Switch 2 Satışları Gelirleri Uçurdu

Nintendo’nun mali başarısının arkasında yalnızca orijinal Switch modeli yok. Şirket, Switch 2’ye olan yoğun ilginin finansal sonuçları ciddi şekilde yukarı çektiğini açıkça belirtiyor. Yeni nesil konsolun, piyasaya çıktıktan kısa süre sonra 17 milyonun üzerinde satışa ulaştığı ifade ediliyor.

Bu ilgi sayesinde Nintendo’nun:

Net kârı geçen yıla göre %50’den fazla arttı

Toplam gelirleri ise neredeyse iki katına yaklaştı

Nintendo, mevcut mali yıl sona ermeden Switch 2 satışlarının 19 milyon adede ulaşmasını hedefliyor.