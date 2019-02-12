Nintendo, Yeni Oyunlarını Nintendo Direct'te Tanıtacak

Nintendo'nun yeni oyunlarının duyurusunu ve tanıtımını yapacağı Nintendo Direct, yarın yayınlanıyor.

Nintendo’nun salı günü yaptığı duyuruya göre, Nintendo Direct sunumu 13 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. Tahminen 35 dakika süreceği tahmin edilen yayında, Fire Emblem: Three Houses da dahil olmak üzere birçok Nintendo Switch oyunu hakkında da bilgilendirme yapılacak.

Bahar aylarında yayınlanacak olan Three Houses, Nintendo Switch’e ve son on yılda ev konsollarına gelen ilk Fire Emblem oyunu olacak. Nintendo, Ocak 2017’de Fire Emblem’in konsollara geleceğini söylemişti hatta şirketin planları 2018’de çıkması üzerineydi.

Nintendo’nun çarşamba günü duyurusunu yapacağı oyunlar arasında Metroid Prime 4 yer almayacak. Şirket, ocak ayında yaptığı duyuruda Metroid oyunun, oyunun yapımcı firması Retro Studios tarafından yeniden yapılacağını ve bu yüzden süresiz olarak ertelendiğini açıklamıştı.

Nintendo’nun Switch için gelmesini planladığı oyunlar arasında Luigi’s Mansion 3 ve Daemon X Machina bulunuyor, ayrıca 2019’un sonlarına doğru yayınlanacak olan bir adet Pokemon oyunu da planlar arasında yer alıyor. Bir Nintendo yönetici verdiği bir demeçte “Henüz duyurusunu yapmadığımız, geliştirme aşamasında olan ve bu yıl yayınlanacak olan oyunlarımız bulunuyor” dedi.