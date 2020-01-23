Nioh 2'nin Hikayesine Işık Tutan Fragman Yayınlandı

2017 yılında oyuncuları kendisine mest etmeyi başaran Nioh'un devam oyunu Nioh 2'nin fragmanı merakla bekleniyordu. Team Ninja, sonunda beklenen fragmanı yayınladı ve oyunun hikayesine dair bazı detayları paylaştı.

Geçtiğimiz gün Nioh oyununu sevenler muhteşem bir haberle heyecanlanmıştı. Nioh’un yapımcı şirketi, yeni oyunları Nioh 2’nin fragmanını yayınlayacaklarını söylemişti. İşte o beklenen fragman yayınlandı ve Nioh 2’nin nasıl bir hikâyeye sahip olacağına dair ipuçlarına kavuşuldu.

Nioh 2’nin yayınlanan fragmanı, oyunda anlatılacak hikâyeyle birlikte bu hikâyede yer alacak bazı karakterlere de ışık tuttu. Fakat PlayStation’un blogunda yayınlanan yazıda yalnızca fragman da yer almadı. Geliştirici şirket Team Ninja, oyun piyasaya çıktıktan sonra gelecek bir DLC hakkında da bazı detaylar verdi.

Nioh 2’nin fragmanı yayınlandı:

Nioh 2, Japonya’nın Sengoku zamanlarında, 1555 yılında geçecek. Bitmek bilmeyen bir savaş Japon topraklarını kurbanlarından beslenen bir şeytana dönüştürecek. İşte böyle olayların döndüğü bir zamanda ana karakterimiz olacak kişiyle tanışacağız.

Ana karakterimiz olacak kahraman, Mino bölgesindeki doğaüstü yaratıklar olan yokai’leri avlayacak. Fakat karakterimizin çok büyük bir sırrı olacak: Karakterimiz, insan ve yokai kanını aynı anda taşıyacak. İnsanlar arasında kendine yer bulamayan kahramanımız tek başına maceralara atılacak.

Kahramanımız bir gün içinde bulunan yokai gücünün kontrolünü kaybedecek ve bir felakete yol açacak. Fakat ‘Spirit Stones’ satan Toukichiro isimli seyyar tüccar, bu zor duruma bir çare bulacak. Bu noktadan sonra ikili kendi yeteneklerini birleştirmeye karar verecek ve daha fazla Spirit Stones bulmaya çalışacak.

Nioh 2’ye gelecek DLC:

Team Ninja’nın PlayStation blogunda yazdığı yazıda oyuna gelecek yeni DLC ve Season Pass ile ilgili bazı planlar da paylaşıldı. Buna göre Nioh 2’ye üç büyük DLC gelecek ve bu DLC’lerin her biri farklı bir hikâyeyi anlatacak. Elbette yeni silahlar, yetenekler ve karakterler de her bir DLC ile birlikte oyuna eklenecek.

Nioh 2’nin Special Edition versiyonunu satın alan oyuncular Season Pass’e de sahip olacak. Digital Deluxe Edition versiyonunu satın alan oyuncular ise DLC’ler ile birlikte oyun içi özel eşyalara da sahip olacak.