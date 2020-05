Nissan, 18 Ayda Tanıtacağı 12 Otomobili Gösterdi (Video)

Nissan, 2009 yılında piyasaya sürdüğü 370Z’nin ardından Z serisine şimdi yeni bir spor otomobil eklemek üzere hazırlıklara devam ediyor. Nissan’ın ismi belli olmayan yeni spor otomobili, şirketin yayınladığı bir videoda ilk defa görüldü.

Popüler otomobil üreticisi Nissan, 2009 yılında piyasaya sürdüğü 370Z’nin ardından nihayet seriye yeni bir spor otomobil ekleyeceğini duyurdu. Birçok hayran yorumu ve söylentinin ardından Nissan'ın yeni spor otomobili, YouTube kanalında yayınlanan bir videoyla resmi olarak gösterildi.

Nissan, yeni şirket politikası doğrultusunda önümüzdeki 18 ay içinde 12 yeni otomobil tanıtmak için hazırlıklara devam ediyor. Otomobil üreticisi, tanıtacağı yeni 12 otomobil için YouTube kanalında bir video yayınladı ve yeni Z de videoda yer alan araçlardan biriydi.

Nissan’ın “Nissan Next: From A to Z” başlıklı videosu, Nissan Ariya’nın yeni modeliyle başlıyor. Videonun 30.saniyesine gelindiğinde ise 370Z’nin halefi olacak yeni Z serisi spor otomobilin silüeti görülüyor.

Nissan’ın yayınladığı videoda A’dan Z’ye sıralanan araçların Armada, Frontier, Kicks, Murano, Navara, Note, Pathfinder, Qashqai, Rogue ve Terra’nın gelecekteki versiyonları olduğu düşünülüyor.

370Z’nin halefinin görüldüğü videoda araç, Nissan tarafından resmi olarak duyurulmasına rağmen otomobil hakkında detaylar açıklanmadı. Otomobilin ismi dahi şu an bilinmiyor. Buna karşın Z serisinin yeni üyesinin isminin 400Z olacağı tahmin ediliyor. Ortaya çıkan iddialara göre otomobil, 400 beygir gücünde, çift turbo, 3.0 litre V6 motoruna sahip olacak. Arkadan itişli olması beklenen otomobilin otomatik ve manuel vites seçeneklerinin de olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Nissan'ın önümüzdeki 18 ayda tanıtacağı 12 otomobilin videosu: