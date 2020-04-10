Nissan, Küçülme Planıyla Yılda 1 Milyon Az Araba Satacak

Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan’ın yönetimi, satışların düşüklüğüyle mücadele ederken firmanın küçülmesi gerektiğine ikna oldu. Yetkililer, önümüzdeki ay içinde düzenlenecek bir yeniden yapılanma planıyla beraber yıllık satış hedefinde 1 milyon otomobilin azaltılacağını öngördüklerini açıkladı.

Dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs, ekonomik etkilerle de uzun yıllar boyunca konuşulacak gibi görünüyor. Virüsten etkilenen firmalara bu kez de otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Nissan katıldı. Virüsün yayılmasından önce bile satışları ve kârlarının oldukça azaldığı söylenen Nissan’ın nakit olarak da zorda olduğu konuşuluyordu. Salgın, bu süreçte küçülme durumunu tetikledi.

Şirket tarafından dile getirilen kesinleşmiş bir satış hedefi ya da resmi olarak ilan edilen bir tarih henüz bulunmuyor ancak çeşitli kaynaklar; Nissan'ın Mart 2023'e kadar olan yeniden yapılandırma planlarının, 5 milyon otomobil olan yıllık satışlara geri dönebileceği varsayımına dayanması gerektiğini belirtiyor. Yine aynı kaynakların söylediğine göre bu durum, üretim kapasitesinde büyük bir düşüşe neden olacak.

Satış hedefi gittikçe düşüyor:

Şirketin şimdiki CEO’su Hiroto Saikawa‘nın temmuz ayında eski CEO Carlos Ghosn'un hedeflediği yaklaşık 8 milyon araçtan geri adım atarak açıkladığı 6 milyon araç hedefi, eleştirilere ve iki ismin karşılaştırılmasına sebep olmuştu. Nissan, muhtemelen son yılda yaklaşık 5 milyon otomobil sattı ancak bu yılki hedef dünya çapında hasar bırakan salgın nedeniyle daha da zayıf olacak gibi.

Kaynaklardan birinin konuyla ilgili olarak Reuters'a verdiği demeçte, "Yıllardır Nissan, 7-8 milyon civarında yıllık satış hacmi hedefliyordu ancak şirket hiçbir zaman 5 milyondan fazla satış yapmayı başaramadı. Nissan, artık yeniden boyutlandırma durumunu gerçekten dikkate alıyor; durumun, 2020-2022 operasyonları üzerinde pek çok sonucu olacağını öngörüyor" sözleri kullanıldı. Üçüncü bir üst düzey şirket kaynağı da dünya çapında otomobil talebini bozan virüsün etkisi göz önüne alındığında rakamın 5 milyondan bile daha düşük olabileceğini söyledi.

Planın ayrıntılarının henüz sonuçlanmayan toplantılar yüzünden tam olarak son şeklini almadığı konuşuluyor. Yine söylentilere göre detaylar, mayıs ayında paylaşılacak. Nissan cephesinden gelecek resmi açıklamada hangi bilgilerin yer alacağını hep birlikte göreceğiz.