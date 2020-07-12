Çarşamba günü yeni elektrikli otomobili Ariya’yı tanıtacak Nissan, tanıtıma 3 gün kala yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı. Şirket, Nissan Ariya’nın daha önce görülmemiş detaylarını da gözler önüne serdi.

Japon otomotiv devi Nissan, bundan yaklaşık 2 hafta önce elektrikli otomobil sektörüne damga vuracak gibi duran yeni otomobili Nissan Ariya’nın tanıtım tarihini açıklamıştı. Nissan’ın yaptığı açıklamaya göre Ariya, 15 Temmuz günü tüm otomobil tutkunlarının katılımıyla tanıtılacaktı.

Nissan Ariya’nın çıkış tarihi açıklanmış olsa da şirket, aracın detayları hakkında bugüne kadar çok az şey paylaştı. Şirketin paylaştığı detaylar da çoğunlukla Nissan Ariya için paylaşılan tanıtım fragmanlarında gördüğümüz detaylardı. Nissan, bugün araç hakkında bildiğimiz detayları artıran yeni bir tanıtım fragmanı daha yayınladı.

Nissan Ariya'dan yeni tanıtım fragmanı:

Kendi YouTube kanalı üzerinden yeni tanıtım fragmanını yayınlayan Nissan, videoda aracın tamamını göstermese de konsept tasarımlarda gördüğümüz detayları doğrulayan bazı açıları gösterdi. Şirketin gösterdiği detaylar arasında Nissan Ariya’nın logosu da yer aldı.

Yeni tanıtım fragmanında yer alan Nissan Ariya, geçtiğimiz hafta yayınlanan tanıtım fragmanındaki Ariya’yla aynı altınımsı renge sahipti. Nissan, yeni filmle birlikte geçtiğimiz hafta göremediğimiz far konfigürasyonlarını da göstermiş oldu. Aracın konsept tasarımlarında gördüğümüz ve arkası boyunca uzanan kırmızı LED’ler görünüşe göre üretim sonucunda çıkan araçlarda da bulunacak.

Tanıtım fragmanında en dikkat çeken detaysa Nissan’ın e-4ORCE teknolojisinin amblemiydi. Nissan e-4ORCE’un amblemi, ilk kez bugün yayınlanan filmle birlikte gözükmüş oldu. Ayrıca Nissan, Ariya’nın sürücünün sürüş zevkini artıracak çift motorlu kuruluma sahip olacağını da doğruladı.

Tüm bunlarla birlikte Nissan, Ariya’nın 15 Temmuz tarihinde tam olarak saat kaçta tanıtılacağını da açıkladı. Nissan’ın açıklamasına göre yeni elektrikli SUV Ariya, 15 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00’de tanıtılacak. Nissan Ariya’nın elektrikli otomobil dünyasına neler katacağını hep birlikte göreceğiz.