Yargıtay'dan Hasarlı Araç Satışı Konusunda Emsal Karar

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, hasarlı araç satışlarıyla ilgili emsal bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, aldığı kararda ağır hasarlı aracın bilgilendirme yapılmadan satılmasının yasal olmadığına hükmetti.

Son dönemlerde oldukça hararetlenen ikinci el araba alış satışlarıyla ilgili Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Bir vatandaş, satın aldığı ikinci el aracın sigortasını yaptırmak için gittiği acentada, aracın pert olduğunu öğrenerek büyük bir sürprizle karşılaştı.

Mağdur, daha sonrasında araçta gizli ayıp olduğunu noter aracılığıyla satıcıya bildirdi. Satıcıdan herhangi bir cevap alamayan tüketici, mahkemeye başvurdu. Mağdur vatandaş, mahkemede araç için ödediği 14 bin 900 TL’yi 327 TL’lik masrafın iadesini istedi. Ancak mahkeme, aracın piyasa değerinden 6 bin TL daha düşük bir bedelle satın alınmasını pert kaydı olma ihtimalini güçlendirdiğini söyleyerek davanın reddine karar verdi.

Yargıtay’dan hasarlı araç için emsal karar

Mağdur vatandaş, kararı temyize götürdü ve Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Borçlar Kanununun 223. maddesini göstererek “Davacı öğrendiği gizli ayıbı noterden düzenlenen ihtarname ile davalıya bildirmiştir. Davacı gizli ayıp nedeniyle derhal satıcılara ihbarda bulunmakla satılanı, açıklanan kanun hükmü gereğince ayıplı haliyle kabul etmemiştir” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre mahkemece alınan bilirkişi raporu, davacının ayıbı bildiğine kanaat getirse de aracın piyasa değerinden düşük satın alınması davacının ayıbı bildiğine karine teşkil etmeyeceği vurgulandı. Alınan kararda “kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

“6502 Sayılı Tüketici Kanunu tüm satışlarda tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini esas kılmıştır” diyen Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Ayrıca Medeni Kanunumuzun ikinci maddesi de satıcıların dürüst bir satış yapmakla hükümlü olduklarına işaret etmektedir. Bu nedenle gerek sıfır, gerekse ikinci el satışlarda olsun satıcıların araçları ile ilgili tüketiciyi doğru bilgilendirmeleri gerekiyor” dedi.

Yılmaz, ayrıca alıcının her şeyi biliyor olma ihtimali üzerinden değil, satanın sorumluluğu açısından ayıbın söylenmesi gerektiğini ifade etti.