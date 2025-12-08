Nissan'dan Yepyeni Bir SUV Geliyor: Karşınızda NX8!

Nissan'ın yeni bir otomobil lansmanı yapmak üzere olduğu ortaya çıktı. NX8 olarak isimlendirilen otomobil, hibrit ve elektrikli versiyonları olan bir SUV olacak. Peki bu otomobil neler sunacak?

Japon otomobil devi Nissan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Çin'deki oluşumu Dongfeng Nissan aracılığıyla yeni bir otomobil duyurusuna hazırlandığını açıkladı. Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'na yapılan başvuru, gelecek yıl satışa sunulması muhtemel "NX8" isimli otomobille ilgili önemli detayları gözler önüne serdi.

Nissan NX8'in tasarımına baktığımızda oldukça modern bir görünümle karşılaşıyoruz. SUV gövde tipine sahip olan otomobilin ön kısmında oldukça şık bir LED destekli aydınlatma görüyoruz. Sadeliği ön plana çıkaran otomobil, gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki aydınlatma barı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Nissan NX8

4.870 milimetre uzunluğunda, 1.920 milimetre genişliğinde ve 1.680 milimetre yüksekliğinde olan Nissan NX8, 2.917 milimetrelik dingil mesafesi ile oldukça ferah bir kabin sunacak gibi görünüyor. Ancak Nissan, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'na yaptığı başvuruda otomobilin iç mekânına ilişkin hiçbir şey söylemedi.

Nissan NX8 hem tam elektrikli hem de hibrit üniteli versiyona sahip olacak. Hibrit versiyonda 1.5 litrelik benzinli motor, 195 kW gücündeki elektrikli motorla desteklenecek. Tam elektrikli versiyonda ise 215 kW ve 250 kW gücünde motorlar bulunacak. Maksimum hızı 180 km/s olarak açıklanan otomobilin menziline ilişkin bir şey söylenmiyor.

Nissan tarafından yapılan açıklamaya göre NX8, 2026'nın ilk çeyreğinde resmî olarak tanıtılacak. İlk aşamada Çin pazarına sunulacağı otomobilin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik belli değil. Otomobilin fiyatına ilişkin de herhangi bir açıklama bulunmuyor.