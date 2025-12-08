Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Nissan'dan Yepyeni Bir SUV Geliyor: Karşınızda NX8!

Nissan'ın yeni bir otomobil lansmanı yapmak üzere olduğu ortaya çıktı. NX8 olarak isimlendirilen otomobil, hibrit ve elektrikli versiyonları olan bir SUV olacak. Peki bu otomobil neler sunacak?

Nissan'dan Yepyeni Bir SUV Geliyor: Karşınızda NX8!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Nissan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Çin'deki oluşumu Dongfeng Nissan aracılığıyla yeni bir otomobil duyurusuna hazırlandığını açıkladı. Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'na yapılan başvuru, gelecek yıl satışa sunulması muhtemel "NX8" isimli otomobille ilgili önemli detayları gözler önüne serdi.

Nissan NX8'in tasarımına baktığımızda oldukça modern bir görünümle karşılaşıyoruz. SUV gövde tipine sahip olan otomobilin ön kısmında oldukça şık bir LED destekli aydınlatma görüyoruz. Sadeliği ön plana çıkaran otomobil, gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki aydınlatma barı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Nissan NX8

Başlıksız-1

4.870 milimetre uzunluğunda, 1.920 milimetre genişliğinde ve 1.680 milimetre yüksekliğinde olan Nissan NX8, 2.917 milimetrelik dingil mesafesi ile oldukça ferah bir kabin sunacak gibi görünüyor. Ancak Nissan, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'na yaptığı başvuruda otomobilin iç mekânına ilişkin hiçbir şey söylemedi.

Başlıksız-1

Nissan NX8 hem tam elektrikli hem de hibrit üniteli versiyona sahip olacak. Hibrit versiyonda 1.5 litrelik benzinli motor, 195 kW gücündeki elektrikli motorla desteklenecek. Tam elektrikli versiyonda ise 215 kW ve 250 kW gücünde motorlar bulunacak. Maksimum hızı 180 km/s olarak açıklanan otomobilin menziline ilişkin bir şey söylenmiyor.

Başlıksız-1

Nissan tarafından yapılan açıklamaya göre NX8, 2026'nın ilk çeyreğinde resmî olarak tanıtılacak. İlk aşamada Çin pazarına sunulacağı otomobilin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik belli değil. Otomobilin fiyatına ilişkin de herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı
Nissan

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim