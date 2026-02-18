Tümü Webekno
Nissan'dan Türkiye'deki Bazı Qashqai Sahiplerine Uyarı: Ruhsatın Değişmesi Gerekiyor!

Nissan'dan Türkiye'deki e-POWER teknolojili araç sahiplerine önemli bir uyarı geldi. Vatandaşların, noterlere giderek aracın yakıt türünü benzinli olarak değiştirmeleri gerektiği duyuruldu. Peki Nissan, neden böyle bir açıklama yaptı?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Nissan'ın Türkiye'de de çok sevilen "e-POWER" teknolojisi, dikkat çeken bir gelişme ile gündemde. Müşterilerine tek tek bilgilendirme yapmaya başlayan şirket, ruhsatlarda değişiklik yapılacağını duyurdu. Normalde elektrikli olarak lanse edilen ve ruhsata da böyle işlenen otomobiller, benzinli otomobil olarak yeniden kaydedilecek.

Nissan'ın e-POWER teknolojisi, en temelinde hibrit sistemden ibaret. Çünkü bu teknolojinin kullanıldığı otomobillerde de benzin kullanılıyor. Ancak e-POWER, bu benzini motor gücü üretmek için değil, aracın bataryasını şarj etmek için kullanılıyor. İşte bundan kaynaklı olarak otomobili alan vatandaşlar ile Nissan arasında yaşanan anlaşmazlık, Danıştay'ın incelemesi ile çözülmüş oldu.

Nissan ile vatandaşlar neden davalık oldular?

Başlıksız-1

Nissan, Qashqai e-POWER modelini elektrikli otomobil olarak lanse etti. Ancak tescil işlemleri yapılırken yüzde 80 ÖTV alındı. Bunun üzerine vatandaşlar, ÖTV'nin diğer elektrikli otomobillerde olduğu gibi yüzde 10 (bu oran günümüzde yüzde 25) olması gerektiğini ileri sürerek dava açtılar. Yapılan incelemeler sonucunda Nissan'ın hatalı olduğu tespit edildi.

Nissan, doğacak masrafı ödeyecek!

Nissan'ın yaptığı açıklamaya göre e-POWER teknolojisine sahip olan vatandaşlar, bulundukları yerdeki noterlere gidecekler ve ruhsat üzerinde güncelleme yaptıracaklar. Şirket, bu işlemden kaynaklı olarak doğacak masrafı kendisi üstlenecek. Bu arada; Danıştay'a göre e-POWER'lı Nissan otomobillerde yüzde 80 ÖTV alınmış olması doğru karar. Yani vatandaş, ÖTV iadesi almayacak.

Şubat 2026 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: 1,5 Milyon TL, Normalleşmeye Başladı! Şubat 2026 Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: 1,5 Milyon TL, Normalleşmeye Başladı!

Ruhsat dönüşümü yaptırmayan araç sahiplerine ne olacak?

Diyelim ki Nissan Qashqai e-POWER aracınız var ve notere gitmek istemiyorsunuz. Normal koşullarda bununla ilgili herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmayacaksınız. Ancak otomobilinizi muayeneye götürdüğünüzde veya satmaya karar verdiğinizde başınız ağrıyabilir. Hâl böyle olunca ruhsat düzelttirmesi yapmak, elinizdeki en iyi seçenek.

