Serinin 25. filmi James Bond: No Time to Die'ın yönetmeni Cary Fukunaga, serinin ilk filimde Bond karakterinin bir hemşireye tecavüz ettiğini söyledi. Fukunaga, bu tür bir sahnenin günümüz şartlarında çekilemeyeceğini de ekledi.

1963 yılında ilk filmiyle vizyona giren James Bond serisini bilmeyen yoktur. Filmde canlandırdığı James Bond karakteriyle gönülleri fetheden Sean Connery'nin, serinin ilk filmindeki rolüyle ilgili ilginç bir açıklama, 2021 yapımı James Bond: No Time to Die filminin yönetmeni Cary Fukunaga'dan geldi.

James Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die’ın yönetmeni Cary Fukunaga, James Bond serisinde Sean Connery'nin başrolde yer aldığı filmlerinde “Bond” karakterinin “bir tecavüzcü” olduğunu söyledi.

'Bond, hemşireye cinsel ilişki karşılığında şantaj yapıyordu'

Hollywood Reporter’a konuşan Fukunaga, Sean Connery’nin James Bond’u canlandırdığı, 1965 yılında çekilen filme atıfta bulundu. Yönetmen, bu filmde Bond’un bir hemşireyi zorla öptüğünü, başka bir sahnede de hemşireye onunla birlikte olursa elindeki bilgiyi açıklamayacağına yönelik şantajı yaptığını hatırlattı.

Fukunaga, "Sahnede kadın ‘hayır’ diyor, Bond ise ‘evet, evet’ diyor. Bu tür bir sahne günümüz şartlarında çekilemezdi.” dedi. Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die, filmler arasında kadın-erkek güç ilişkilerinin en eşit olduğu olarak tanıtılıyor.