Nokia 1.4 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nokia, akıllı telefondan beklentisi yüksek olmayan tüketiciler için yeni Nokia 1.4'ü duyurdu. Android 10 Go ile gelen akıllı telefon, seviyesine göre fena sayılmayacak özelliklere sahip.

Finli telekomünikasyon markası Nokia, geçtiğimiz yıl bütçe dostu bir akıllı telefon olarak duyurulan Nokia 1.3’ün halefi olarak karşımıza çıkan Nokia 1.4’ü resmen duyurdu. Standart Android’in zayıf donanımlı akıllı telefonlar için geliştirilen daha hafif bir versiyonu olan “Android Go” ile gelen Nokia 1.4, oldukça mütevazı özellikler ve bir o kadar mütevazı bir fiyat etiketi sunuyor.

Çentikli bir tasarıma sahip olan Nokia 1.4, giriş seviye bir akıllı telefon için hiç de fena sayılmayacak kalınlıkta ekran çerçevelerine sahip. Arka tarafta daire şeklinde bir kamera modülü ve hemen altında yine daire şeklinde bir fiziksel parmak izi tarayıcı bulunduran akıllı telefon, seviyesi için iyi denebilecek bir tasarıma sahip.

Nokia 1.4, 6,5 inç büyüklüğündeki ekranında HD+ çözünürlük sunuyor. Cihazın yalnızca 4.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryası, 6,5 inçlik bir akıllı telefon için yetersiz gibi görünse de Android 10 Go işletim sisteminin hafif yapısı da göz önünde bulundurulduğunda bir günü rahatlıkla tamamlayabilecek bir akıllı telefon ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Qualcomm’un giriş seviyedeki popüler işlemcilerinden Snapdragon 215’ten güç alan Nokia 1.4; 3 GB’a kadar RAM, 64 GB’a kadar depolama, 8 MP + 2 MP arka kamera, 5 MP ön kamera gibi özellikler sunuyor. 5G desteği bulunmayan cihazın şarj kapasitesi de 5W ile sınırlı.

Nokia 1.4 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 215

RAM: 1 GB/2 GB/3 GB

Depolama: 16 GB/32 GB/64 GB

Ekran: 6,5 inç HD+

Arka Kamera: 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 4.000 mAh, 5W

İşletim Sistemi: Android 10 Go

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2

Mavi ve mor renk seçenekleriyle tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Nokia 1.4, 119 dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip. Cihazın tüm versiyonlarının fiyatları ise henüz açıklanmamış durumda.