HMD Global, Yeni Tuşlu Telefonu Nokia 110'u Satışa Sundu

HMD Global, modern tuşlu telefonu Nokia 110'u piyasaya sürdüğünü duyurdu. Sadece 22 dolar fiyat etiketine sahip olan Nokia 110, 32 GB dahili depolama alanına sahip ve 27 saat boyunca müzik çalabiliyor.

HMD Global, geçtiğimiz dönemlerde Berlin'de düzenlenen IFA 2019 etkinliklerinde tanıttığı "Nokia 110" isimli telefonunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Akıllı olmayan ancak pek çok işlevi görebilen bu telefon, yarın itibarıyla belirli bölgelerde satın alınabilecek. Nokia 110, ilerleyen dönemlerde daha çok ülkenin pazarına girecek.

HMD Global tarafından yapılan açıklamalara göre Nokia 110, akılsız bir telefonun sunabileceği her şeyi tüketicilere sunabiliyor. Öyle ki bu telefonun 32 GB dahili hafızası bulunuyor ve istenildiği takdirde microSD desteği sayesinde hafıza arttırılabiliyor. Telefonda, Nokia'nın klasikleşmiş "Snake" gibi oyunları da bulunuyor ve tüketiciler için, kullanışlı bir MP3 çalar uygulaması sunuluyor.

Karşınızda Nokia 110

HMD Global, telefonun bazı özelliklerine açıklık getirdi. Yapılan açıklamalarda bu telefonun 27 saate kadar müzik çalabildiği vurgulandı. Ancak telefonun microSD desteğinin maksimum ne kadar olduğuna değinilmedi. Ayrıca Nokia 110, FM Radyo, VGA kamera ve Nokia'nın klasikleşen el feneri özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

HMD Global'in modern tuşlu telefonu Nokia 110'un fiyatı ise sadece 22 dolar (yaklaşık 130 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve gelecekse bile ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.