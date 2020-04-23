Nokia’nın uygun fiyatlı olarak satışa sunduğu Nokia 2.3, Android One kapsamında Android 10 güncellemesini almaya başladı. HMD, stok Android sürümü dışında telefona 2 ek özellik daha sundu.

Nokia markası altında Android akıllı telefonlar üreten Finlandiyalı şirket HMD, Nokia 2.3 için Android 10 güncellemesini yayınladı. Güncelleme konusunda başarılı şirketler arasında yer alan HMD, pek çok cihazını Android One programında sunuyor. Bu da şirketin daha uzun süreler boyunca güncelleme almasını sağlıyor.

Android 10 güncellemesi alan Nokia 2.3, Android One’da yer alan özelliklerden farklı olarak Family Link ve Focus Mode özellikleriyle daha özel bir yazılımla geldi. İki yazılım da Nokia’ya özgü özellikler. Nokia 2.3, aldığı yeni güncellemeyle birlikte Karanlık Mod, yenilenen izin kontrolleri ve pek çok diğer özelliğe kavuşmuş oldu.

Kademeli olarak gelen güncelleme, kısa sürede tüm Nokia 2.3 cihazlarına gelecek. Eğer hemen Android 10’a geçmek istiyorsanız, Ayarlar’da yer alan Güncelleme menüsünden Android 10’un gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Nokia 2.3 Özellikleri

Uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplayan Nokia 2.3, 2 gün dayanabilen 4.000 mAh’lik bataryaya sahip. 6.2 inçlik HD+ bir ekranla birlikte gelen cihaz, gücünü MediaTek’in Helio A22 yonga setinden alırken 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuyor. Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda, arkasında 13 + 2 MP’lik ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön tarafında ise 5 MP kamera bulunan cihaz, henüz ülkemize gelmedi ancak aşağı yukarı 1000 TL’den satışa sunulması bekleniyor. Telefonun açıklanan resmi fiyatı ise 109 Euro.

Özellik bakımından günümüz akıllı telefon donanımlarından çok uzak olan Nokia 2.3, buna rağmen Android 10’u almayı başardı.