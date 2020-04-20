Nokia 9.3 PureView, Kameraları Ekranın Altına Taşıyabilir

HMD Global, Nokia 9.3 PureView ile ekran tarafında büyük yenilikler sunmayı hedefliyor. Şirketin yeni amiral gemisi telefonunda kameraları ekranın altına taşıması ve 120 Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra ve OnePlus 8 Pro, şu anda piyasadaki en iyi akıllı telefon ekranlarına sahip. Apple'ın ise iPhone 12 Pro'da daha büyük bir ekranla atılım yapması bekleniyor. Diğer yandan HMD, Nokia 9.3 PureView 5G'de kullanacağı yeni bir ekran teknolojisiyle rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor.

Ocak ayında HMD Global'in Nokia 9.2 PureView olarak bilinen yeni nesil amiral gemisi için ekran altı kamera teknolojisini test ettiği konuşuluyordu. Bununla birlikte şirketin alternatif olarak pop-up kamera sistemini de test ettiği belirtiliyordu. HMD'nin Nokia 9.2 PureView'da pop-up selfie kamerasını seçeceği ve gelecek nesilde kameraları ekranın altına taşımayı planladığı ortaya çıktı.

Nokia 9.3 PureView, 120Hz ekran ile gelecek

HMD Global'e yakın bazı kaynaklar, şirketin kameraları ekranın altına taşıyan çözümü, 'PureDisplay V3' olarak bilinen bir teknolojiyle neredeyse tamamladığını öne sürdü. Yani Nokia 9.3 PureView, kullanıcıların karşısına son derece ince çerçevelerin yanı sıra çentiksiz ve kamera deliksiz bir ekranla çıkacak.

Nokia, amiral gemisinde üst düzey bir ekran deneyimi sunmak için 120 Hz yenileme hızı da sunmayı planlıyor. Ayrıca Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 865 işlemcisi tarafından desteklenen telefon, 5G ağ desteğiyle gelecek.

Nokia 9.3 PureView modelinin Ağustos veya Eylül aylarında Nokia 7.3 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Telefonun yukarıda belirtilen değişikliklerin yanı sıra, 64 megapiksel ana kamera ve 108 megapiksel ultra geniş açılı sensör içeren beşli kamera sistemiyle geleceği düşünülüyor.