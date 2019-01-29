Nokia 2 V'nin Kaynak Kodları Yayınlandı

Tüm şirketlerin telefonlarını piyasaya sürmeden önce, cihazlarının çekirdek kaynak kodlarını yayınlamaları gerekiyor. HMD Global de yarın satışa sunulacak olan Nokia 2.1’in Verizon versiyonu olan Nokia 2 V’nin kaynak kodlarını yayınladı.
Nokia 8 hariç diğer tüm HMD Nokia telefonlarında olduğu gibi, çekirdek kaynak kodu ROM / mod geliştiricileri için bootloader (işlevi çekirdek kaynak kodunu yükleyip çalıştırmak olan bir program) hâlâ kilitli olduğundan fazla anlam ifade etmiyor.
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Geliştiriciler, Nokia 2 V ve diğer Nokia telefonların kaynak kodlarına buradan ulaşabilir durumda.