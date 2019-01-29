Nokia 2 V'nin Kaynak Kodları Yayınlandı

Nokia 2 V'nin daha çok ROM ve mod geliştiricileri için anlam ifade eden kaynak kodları yayınlandı.

Tüm şirketlerin telefonlarını piyasaya sürmeden önce, cihazlarının çekirdek kaynak kodlarını yayınlamaları gerekiyor. HMD Global de yarın satışa sunulacak olan Nokia 2.1’in Verizon versiyonu olan Nokia 2 V’nin kaynak kodlarını yayınladı.

Nokia 8 hariç diğer tüm HMD Nokia telefonlarında olduğu gibi, çekirdek kaynak kodu ROM / mod geliştiricileri için bootloader (işlevi çekirdek kaynak kodunu yükleyip çalıştırmak olan bir program) hâlâ kilitli olduğundan fazla anlam ifade etmiyor.

Geliştiriciler, Nokia 2 V ve diğer Nokia telefonların kaynak kodlarına buradan ulaşabilir durumda.