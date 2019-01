Nokia 1 Plus Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Nokia'nın yeni uygun bütçeli akıllı telefonunun yeni bilgileri açığa kavuştu.

Yılların telefon üreticisi Nokia, piyasadaki varlığını koruyamayarak oldukça geriye düşmüştü. Sonrasında HMD Global tarafından üretilmeye başlanan Nokia akıllı telefonları Nokia'yı, sektördeki eski yerine getiremese de bir ivme kazandırmayı başarmıştı. Nokia'nın yakın zamanda tanıtacağı düşük donanım özelliklerine ve fiyata sahip olacak Nokia 1 Plus akılllı telefonunun yeni detayları bugün ortaya çıktı.

Bugün ortaya çıkan özellikleriyle beraber segmenti daha da netleşen Nokia 1 Plus, tamamen bütçeye ve fiyat/performansa oynayacak gibi gözüküyor. Gücünü 1GB RAM'in yanında MediaTek'in 4 çekirdekli MT6739 yonga setinden alacak olan Nokia 1 Plus; 5 inçlik, 18:9 en-boy oranında, 480x960 çözünürlüğünde, 216 PPI (inç başına piksel sayısı) değerinde ekrana sahip olurken, Android'in son sürümü 9 Pie üzerinde Android Go işletim sistemini çalıştıracak.

Cihazın RAM boyutu her ne kadar 1GB olarak verilmişse de kullanılabilir RAM boyutu olarak 889MB kullanıcılara ve cihazın işletim sistemine sunulacak. Nokia'nın düşük donanım özelliklerine sahip bütçe telefonu Nokia 1 Plus'ı 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) tanıtmasının ardından, 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor.