vivo, FuntouchOS 11 ile Gelen Yenilikleri Açıkladı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo, Android 11 tabanlı FuntouchOS 11 kullanıcı arayüzü ile birlikte gelecek yenilikleri açıkladı. Gelin, yenilenen kullanıcı arayüzünün getirdiği yeniliklere daha yakından göz atalım.

Son dönemlerde ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo, 13 Ekim 2020'de Android 11 tabanlı FuntouchOS 11 kullanıcı arayüzüne sahip yeni akıllı telefonu vivo V20'yi duyuracak. Tanıtıma daha birkaç gün varken bugün vivo, FuntouchOS 11'in özelliklerini ayrıntılı olarak resmen açıkladı.

Yenilenen kullanıcı arayüzü, kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği birçok özelliği de beraberinde getiriyor. Gelin, FuntouchOS 11 ile birlikte gelen bu özelliklere daha yakından göz atalım.

FuntouchOS 11 neler sunuyor?

Yenilenen Arayüz

vivo'nun "Orijinal Tasarım" felsefesine dayalı yeni arayüzü tamamen basitlik ve incelikle düşünülmüş detaylar üzerine kurulu. Yeni arayüz ile birlikte Hava Durumu, iManager, Hesap Makinesi, Saat ve diğer birçok uygulamanın tasarımı da yenilendi.

Her Zaman Açık Ekran

Funtouch OS 11 ile vivo, her zaman açık ekranda yeni renkli görüntüler sunuyor. Geniş stil ve efekt yelpazesinden dilediğinizi seçin ve zamanın sanatsal bir şekilde akışına tanık olun.

Anılar

Anılar, fotoğraflarınızı saate, konuma, olaya ve hatta ilişkinizin yakınlığına göre gruplandırmanıza yardımcı olur.

Yapay Zekâ Düzenleyici

Sizin için değerli video kayıtlarınızda ana karakterleri tanımlamak ve önemli anları vurgulamak için bu akıllı özelliği kullanın. Tek bir tuşa basarak vlog şablonlarını uygulayın ve özel hazırlanmış video klipler oluşturun.

iManager

Bu uygulama bilgileri hızlı ve anlaşılır bir şekilde özetler ve sunar; telefonunuzun performansı hakkında sizi sürekli güncel tutar.

Güvenlik Taraması: Telefonunuzu tarayıp virüsler, truva atları, zararlı dosyalar ve potansiyel olarak tehlikeli uygulamaları belirlemek için telefonunuzun güvenlik durumunu düzenli olarak kontrol edin ve özel çözümlerle bunlardan kolayca kurtulun.

S-yakalama

Uzun, kare, serbest şekilli, hazır şekilli, karalama ve daha pek çok seçenek ile birlikte çeşitli ekran yakalama ihtiyaçlarını karşılayacak ve bunu son derece verimli hâle getirecek çeşitli seçenekler sunar. Ekran Kaydetme özelliği ayrıca oyun anlatımı videoları, öğretici videolar ve daha pek çok video oluşturabilmeniz için ses kaydı yapabilir.

Ultra Oyun Modu

Rahatsız Etme: Hem Arka Planda Arama hem de Ultra Oyun Modu açıkken, oyun sırasında gelen çağrıları cevaplayabilirsiniz. Çağrı arka planda çalışabilir, böylece oyundan çıkmanıza gerek kalmaz.

Hem Arka Planda Arama hem de Ultra Oyun Modu açıkken, oyun sırasında gelen çağrıları cevaplayabilirsiniz. Çağrı çalışabilir, böylece oyundan çıkmanıza gerek kalmaz. Resim İçinde Resim: Oyun oynarken listeden bir uygulama seçmek ve küçük kayar bir pencerede etkinleştirmek için üç parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Sosyal medya uygulamaları da yan çubuk kullanılarak kolayca etkinleştirilebilir.

Oyun oynarken listeden bir uygulama seçmek ve etkinleştirmek için üç parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Sosyal medya uygulamaları da yan çubuk kullanılarak kolayca etkinleştirilebilir. Esports Modu: Oyun oynarken daha sürükleyici bir oyun deneyimi oluşturmak için uyarıları engelleyin. Aynı zamanda gerçek zamanlı adaptif kare hızı da oyun performansınızı optimum seviyeye çıkarır.

FuntouchOS 11 hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilir, vivo'nun resmi Türkiye sayfasına ulaşabilirsiniz.