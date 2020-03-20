Nokia 5.3 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Nokia, hem fiyatıyla üzmeyen hem de özellikleri ile zor durumda bırakmayan yeni telefonu Nokia 5.3’ü tanıttı. 6.55 inçlik bir ekranla gelen telefon, gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alıyor.

HMD Global, bugün düzenlediği konferansta, yeni telefonlarını duyurdu. Duyurulan bu telefonlar arasında gerek fiyatı gerekse de özellikleriyle en dikkat çekici telefonlardan biri de Nokia 5.3 oldu. 6,55 inçlik devasa ekrana sahip telefon, önümüzdeki günlerde fazlasıyla konuşulacak gibi görünüyor.

Ekran ve Donanım

6,55 inçlik HD+ bir ekranla karşımıza çıkan Nokia 5.3, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Her alıcıya hitap etmek isteyen telefonun 4/6 GB RAM seçenekleri bulunurken 64 GB’lık depolama alanıyla geliyor.

Kamera

Bir daire içine eklenmiş 4 arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkan telefon, f/1,8 diyafram aralığına sahip 13 MP ana sensör, 5 MP ultra geniş sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensöre sahip. Telefonun ön kısmına baktığımızda ise bizleri f/2,0 diyafram aralığında 8 MP’lik bir kamera karşılıyor.

Batarya ve Şarj

10 W kapasiteli hızlı şarj özelliğine sahip telefon, 2 günlük pil ömrü vadeden 4000 mAh’lik bir bataryaya sahip. Elbette bu 2 günlük kullanım, telefonu gün içerisinde ne sıklıkla ve hangi amaçla kullandığınıza göre değişecektir.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nokia 5.3, özellikleri ile tam bir orta sınıf telefon olarak karşımıza çıkarken fiyatına baktığımızda bizleri memnun edecek gibi görünüyor. Telefonun 4 GB RAM’e sahip sürümü 189 Euro’dan satılacak. 6 GB RAM'e sahip sürümün fiyatı ise henüz açıklanmadı. HMD Global, Nokia 5.3’ü Nisan ayından itibaren satışa sunmayı hedefliyor.

Nokia 5.3 Teknik Özellikleri