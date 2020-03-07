Geçtiğimiz aylarda Nokia Captain America ile ilk tasarımlarını gördüğümüz Nokia telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Nokia 5.2 adıyla anılan telefonun isminin Nokia 5.3 olacağı ve bazı özellikleri belli oldu.

Nokia’nın yeni akıllı telefonu hakkında söylentiler giderek artıyor. Yeni bir habere göre Nokia 5.2 ile ilgili olarak şimdiye kadar açıklanan her şey değişebilir. Telefonu tanıyacağımız MWC 2020 etkinliği, bilindiği üzere iptal edilmişti.

Yeni telefonla ilgili olarak ortaya çıkan bir haber, cihazın isminin daha önce düşünüldüğü gibi Nokia 5.2 değil Nokia 5.3 olacağını söylüyor. Daha önce TA-1234 adıyla duyulan cihaz olacağı belirtilen Nokia 5.3’te bazı değişiklikler de söz konusu.

Nokia 5.3’ün özellikleri:

Nokia 5.3, ilk olarak 6,55 inçlik, 18,5:9 ölçülerinde bir ekranla gelecek. Bu cihazın ekranında bir damla çentik bulunacak. Bu açıdan baktığımızda daha önceki sızıntılar ile bu haberin uyumlu olduğunu görüyoruz.

Nokia 5.3’ün gücü ise Snapdragon 660/665’ten gelecek. Telefonda 6 GB RAM ve 64 GB dâhili hafıza bulunacak. Telefonun yurtdışı fiyatı ise 180 dolar (vergisiz 1.096 TL) olacak. Telefonun daha uygun fiyatlı, 3 GB ve 4 GB RAM içeren versiyonları da olacağı belirtiliyor.

Kamera açısından baktığımızda da Nokia 5.3’ün üzerinde 8 MP bir selfie kamerası yer alacak. Arkada ise dört kamera bulunacak. Bu kameralardan biri 16 MP, biri 5 MP ve diğer iki kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip olacak.

Nokia 5.3 hakkında detaylar bekleniyor:

Nokia’nın yeni akıllı telefonu kömür rengi ve cam göbeği renklerinde gelecek. Ayrıca telefonun 4.000 mAh’lik bir bataryası bulunacak. Tabii ki bu bilgiler şimdilik söylenti hâlinde ve doğrulanmış olan bir bilgi bulunmuyor.

Henüz HMD’den gelen bir Nokia 5.3 açıklaması bulunmuyor. Firma 19 Mart’ta ilk 5G’li akıllı telefonunun duyurusunu yapacak. Nokia 5.3 hakkındaki resmi bilgileri de o gün edinmemiz mümkün gözüküyor.