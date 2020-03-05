'Captain America' Kod Adlı Nokia 5.2, Geekbench'te Göründü

HMD Global'in bütçe dostu yeni akıllı telefonu Nokia 5.2'nin bazı özellikleri Geekbench'te ortaya çıktı. 'Captain America' kod adlı telefon, orta segmentte konumlanacak.

HMD Global'in orta seviye yeni akıllı telefonu Nokia 5.2'nin MWC 2020'nin iptal edilmesinin ardından 19 Mart'ta Londra'da tanıtılması bekleniyor. 'Captain America' kod adlı cihaz, lansman öncesinde bazı teknik özellikleriyle Geekbench'te göründü.

Geekbench'teki listeye göre Nokia 5.2, Qualcomm'un sekiz çekirdekli bir işlemcisi ve 3 GB RAM ile gelecek. Akıllı telefonun işlemcisinin 1.80 GHz saat hızına sahip olduğu görülüyor ve bu işlemci, tek çekirdekte 313, çoklu çekirdekte 1419 puan alıyor. Ayrıca cihazın kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.

İşlemcinin modeli verilmese de, Nokia 5.2'nin Snapdragon 660, 665 veya taban frekansı 1.80 GHz olan bir 632 işlemci ile gelebileceği tahmin ediliyor. Nokia 5.2'nin ayrıca 6.2 inç ekrana, 3.500 mAh bataryaya, 64GB dahili depolama alanına ve 4GB'a kadar RAM'e sahip olacağı bildiriliyor.

Nokia 5.2, daha önce sızdırılan görüntülere göre Nokia 6.2 ve Nokia 7.2'nin tasarım çizgisini takip edecek. Telefonun ekranında selfie kamerasının yer alacağı bir damla çentik ve arkada dörtlü kamera kurulumunun yer alacağı bir daire kamera modülü olması bekleniyor.

Nokia 5.2'nin 180 dolar civarında, oldukça uygun bir fiyattan satışa sunulacağı öngörülüyor. Nokia 5.2, selefi Nokia 5.1 gibi bütçe dostu bir telefon olarak piyasaya sürülecek.