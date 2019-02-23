Nokia 6 ve 8'e, Dijital Sağlık Güncellemesi Geldi

İnsanların cep telefonları ile aşırı vakit geçiriyor olması üzerine, son zamanlarda üretici firmaların ürettiği bazı çözümler mevcut. Kullanıcıya telefonuyla ne kadar zaman geçirdiği gibi bilgiler veren özellikler, Android Pie'ın yeni güncellemesi ile Nokia 6 ve Nokia 8'e de geldi.

Son yıllarda kullanıcıların telefonlarıyla sağlıklı olandan daha fazla zaman geçiriyor olmaları, telefon üreticilerini bu konuda bir uyarı sistemi oluşturmaya itti. İnsanların, sanal hayat ve gerçek hayat arasındaki dengeyi sağlamaları için kolları sıvayan şirketler, kullanıcıları telefonları ile geçirdikleri süre, hangi uygulamada ne kadar zaman harcadıkları gibi konularda uyarıyor. Android işletim sistemli telefonlarda "dijital sağlık" adı verilen bu uygulama, Android Pie'a gelen son güncelleme ile Nokia 6 ve 8'lerde de kullanıcılara sunuldu.

Android 9.0 Pie güncellemesi sadece Google Pixel ve Android One cihazlarında yer alıyordu, ancak görünen o ki artık çok daha fazla cihazda yer almaya başlayacak. Dijital sağlık uygulamasını içeren bu güncellemeye Nokia 6 ve Nokia 8'in yanı sıra, Samsung Galaxy S10 ailesi de sahip olacak. Kullanıcıların cihazlarıyla ne kadar zaman geçirdikleri hakkında bilinçlendirilmesini hedefleyen bu uygulama, cihazın kilidinin kaç defa açıldığı, en çok hangi uygulamada zaman geçirildiği ve cihaz kullanımını daha sağlıklı bir hale getirmek için neler yapılabileceği konusunda yardımlar sunuyor. Güncelleme ile birlikte adaptif parlaklık, adaptif batarya gibi ek özellikler de cihazlardaki yerini alacak.