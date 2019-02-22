Xiaomi Mi Max 3 ve Mi 8 Lite, Android Pie'a Kavuştu

Xiaomi'nin orta-üst segment akıllı telefonları Mi Max 3 ve Mi 8 Lite, bugün itibariyle Android Pie güncellemesine kavuştu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yazılım güncellemeleri konusunda oldukça pozitif bir üne sahip. Şirket, Android Pie güncellemesini ve beraberinde gelen MIUI 10 arayüzünü pek çok cihazına çoktan yayınlamış durumda.

Xiaomi, amiral gemileri ile değil bütçe dostu akıllı telefonlarıyla kendine belirli bir hayran kitlesi yaratmış durumda. Bu nedenle şirket, yazılım güncellemelerini yayınlarken amiral gemilerini ön planda tutup, diğer modelleri görmezden gelmiyor.

Xiaomi’nin batarya kapasitesi ile ön plana çıkan akıllı telefonu Mi Max 3 ve Mi 8 ailesinin bütçe dostu üyesi Mi 8 Lite, bugün itibari ile Android Pie tabanlı MIUI 10 güncellemesini almaya başladı. Android Pie güncellemesini Mi Max 3 için buradan, Mi 8 Lite için ise buradan indirebilirsiniz.

Cihazlar kutudan Android Oreo tabanlı MIUI 10 arayüzü ile çıkmışlardı. Şimdi Android Pie yükseltmesi gerçekleşiyor olsa da MIUI 10 arayüzü kalmaya devam ediyor. Bu nedenle güncelleme görünümden ziyade işlevsellik olarak yenilikler taşıyor.