Yaklaşık 3 ay önce tanıtılan, sonrasında ise hakkında çok fazla şey duyamadığımız Nokia 8.3 5G, Amazon’un Almanya sayfasında listelendi. Telefonun özelliklerinin yer aldığı listelemede, güncel fiyatı ve çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nokia’nın 5G özelliğini uygun fiyatla sunduğu telefonu Nokia 8.3 5G, nihayet Amazon’un Almanya sayfasında listelendi. Amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz 5G’yi nispeten daha uygun fiyatlı bir modelinde sunan Nokia, bunun için Qualcomm’un Snapdragon 765G yonga setini kullanıyor.

HMD Global’in küresel pazarda sunacağı ilk 5G akıllı telefon olacak Nokia 8.3 5G, tanıtılmasının ardından 3 ay geçmesine rağmen hala satışa sunulmadı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle aksayan üretim süreci ve satış payındaki düşüş gibi etkenlerden dolayı satışa sunulmadığı düşünülen telefonun, yine de Amazon’un Almanya sayfasında listelenmiş olması çok yakında satışa sunulacağının habercisi gibi görünüyor.

Nokia 8.3 5G nasıl bir telefon?

Amazon sayfasında ortaya çıkan bilgilere göre Nokia 8.3 5G, 6 ve 8 GB RAM olacak şekilde iki farklı versiyonla geliyor. 6,81 inçlik FHD+ PureDisplay ekrana sahip olan telefonun arkasında ZEISS marka dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Doğrudan Android 10 ile çıkış yapacak cihazda, 4500 mAh de batarya bulunuyor.

Günümüzde 5G hakkında daha fazla haberler geldikçe yeni akıllı telefon alacak kişiler de bu özelliğe dikkat etmeye başladılar. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde çok daha yaygın bir şekilde kullanılması beklenen 5G’nin şimdiden akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken bir husus olup olmadığı ise merak edilen noktalar arasında. Qualcomm ve MediaTek’in daha uygun fiyatlı ve gelişmiş 5G yongaları üzerinde çalıştığı göz önüne alınırsa 5G’ye sahip bir akıllı telefon tercih etmek için hala erken olabilir.

Nokia 8.3 5G’yi uzun zamandır bekleyenlerden biriyseniz, Amazon Almanya sayfasında fiyatının henüz açıklanmadığını duymak üzücü olacaktır. Telefonun 3 ay önce yapılan açıklamasında fiyatının 599 Euro olacağı söylenmişti, ancak geçen uzun süre ve pandemi süreci göz önüne alındığında daha farklı bir fiyatla karşımıza çıktığını görebiliriz.