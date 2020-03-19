Fiyatıyla Dikkat Çeken Nokia 8.3 5G Tanıtıldı

Uzun zamandır merakla beklenen Nokia 8.3 5G sonunda tanıtıldı. Snapdragon 756G, dörtlü arka kamera ve rakibi olan diğer akıllı telefonlardan daha fazla 5G bandı içeren cihaz beğeni topladı. Uzun süren sessizliğin ardından yeni cihazıyla çıkış yapan Nokia 2020 yılı için üst orta sınıf akıllı telefonlar içinde lider olacağının sinyallerini verdi.

Taşıdığı teknik özellikler bakımından Nokia 8.1 modelinin ardılı olarak kabul edilen ve hiçbir akıllı telefonda olmayan özelliklerle geldiğinin altı çizilen yeni cihaz, tasarımıyla dikkat çekti. Ekranın kenarlarında ince bir çerçeveye sahip olduğu görülen yeni akıllı telefon marka logosunu da bu çerçeve üzerinde taşıyor. Son zamanlarda öne çıkan delikli ekran tasarımına sahip cihazın ön kamerası da bu delikte yer alıyor.

Arka kısmı kavisli camla kaplı Nokia 8.3 5G, dört adet kamerasını bu camın üzerinde barındırıyor. 64 megapiksel, 12 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik, 2 megapiksel makro kameralardan oluşan tasarım ZEISS imzasını taşıyor. Unutmadan cihazın ön kamerasının da 24 megapiksellik çözünürlüğe sahip olduğunu da ekleyelim.

Parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alıyor

Güç düğmesi olarak da kullanılan parmak izi sensörünü yan tarafında taşıyan telefon, 6,81 inçlik PureDisplay Full HD+HDR ekranla beraber geliyor. Cihazın gücünü de Snapdragon 765G işlemciden ve 6 ila 8 GB RAM’den aldığını da belirtelim. 64 GB ve 128 GB şeklinde değişen iki farklı depolama alanına sahip telefonun hafızası microSD ile 400 GB’a kadar artırılabiliyor.

Telefon, 18 W hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh bataryaya sahip. Ayrıca bir ses jakı, FM Radyo, Bluetooth 5.0 ve Çift Bantlı Wi-Fi içeriyor. Nokia 8.3 5G kutudan Android 10 ile beraber çıkıyor ve 2 yıllık Android güncellemeleriyle 3 yıllık güvenlik güncellemelerini alacağı belirtiliyor.

Fiyatı 599 euro olarak açıklandı

Nokia 8.3 5G'nin satış ayrıcalıklarından biri, dünyadaki diğer tüm telefonlardan daha fazla 5G bandı desteği olarak öne çıkıyor. Cihaz bu yönüyle sadece 600 MHz bantları değil aynı zamanda orta bantları ve 3,8 GHz yüksek bantları da destekler biçimde öne çıkıyor.

Telefonun 599 euroluk fiyat etiketiyle bu yaz satışa sunulacağını da ekleyelim. HMD Global henüz bu fiyatın 6 GB RAM ya da 8 GB RAM sürümünün fiyat etiketi olup olmadığını belirtmedi. Renk seçeneği olarak şaşırtıcı biçimde tek bir ‘Polar Night’ isimli rengiyle üretilen telefon hakkında detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanmaya devam edeceğini düşünüyoruz.