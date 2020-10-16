Nokia, NASA'dan 14,1 milyon dolarlık fon aldığını duyurdu. Şirket, bu ciddi yatırımla Ay'da kullanılabilecek bir 4G şebekesi kurmaya çalışacak. NASA'nın da sonuna dek içinde olacağı proje, Ay'da kalacak astronotların dünya ile iletişimini sağlayacak.

Akıllı telefon sektöründe istediği yerde olmasa da telekomünikasyon konusundan önemli işler yapmaya devam eden Nokia, NASA'dan 14,1 milyon dolarlık fon aldığını duyurdu. Şirket, bu parayla oldukça ilginç bir projeye girişecek. Nokia, NASA ile yaptığı iş birliği kapsamında gezegenimizin uydusu olan Ay'a, 4G cep telefonu bağlantısı ulaştırmaya çalışacak.

14,1 milyon dolarlık anlaşma, Nokia'nın ABD'de koluna verildi. Ancak Nokia'da sürecin tamamen içinde olacak. Yapılacak olan çalışmalarla Ay'a gidecek astronotların, orada yaşadıkları deneyimleri Instagram gibi platformlar üzerinden paylaşabilmelerine imkan tanınacak. Üstelik kurulacak sistem, dikkate değer biçimde hızlı ve güvenli olacak.

Yapılan açıklamalara göre Nokia'nın Ay'a 4G bağlantı desteği getirecek sistemi, sadece astronotlar tarafından kullanılmayacak. Uzay araçları ve gelecek yıllarda Ay'da kurulması planlanan üs de bu 4G bağlantısını kullanacak. NASA yetkililerinden Jim Reuter, konuyla ilgili açıklamalarında NASA'nın da Nokia'ya yardımcı olacağını, Dünya için geliştirilebilen bir teknolojinin Ay yüzeyine nasıl uyarlanabileceğin el birliğiyle çözüleceğini söylüyor.

1969-1972 yılları arasında gerçekleştirilen Apollo isimli misyonlarda, NASA'nın 2-4 Ghz'lik S-Band teknolojisi kullanılmıştı. Bu teknoloji, radyo frekanslarını kullanarak iletişimi sağlıyordu. Ancak bu durumun günümüz için yetersiz olduğu sugötürmez bir gerçek. Çünkü gelecek yıllara dönük planlar, Ay'a giden astronotların en azından bazılarının orada kalmasını içeriyor. İşte bu da yenilikçi çözümlere duyulan ihtiyacı artıyordu. Nokia ile NASA arasında yapılan iş birliği anlaşması da bu çözümleri üretmeye çalışacak gibi görünüyor. Peki neler oluyor? Ay'a mı gidiyoruz?

NASA'nın Artemis misyonu, Ay'a insanlı yolculuğu içeriyor

NASA, 2017 yılında Artemis olarak isimendirilen yeni bir Ay misyonu duyurdu. İnsanlığın Ay'a dönüşü olarak nitelendirilen bu misyona ait uçuşların 2024 yılına kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Üstelik Ay'a gönderilecek ilk mürettabat içerisinde en az 1 de kadın astronot olacak. İşte NASA ile Nokia, o süreci iyileştirebilmek adına bu tür bir çalışma yürütüyor.

Neden 5G değil de 4G?

14,1 milyon dolarlık bir proje kapsamında Ay'a neden 4G şebekesinin kurulmasının planlandığını sorguluyor olabilirsiniz. Bunun nedeni resmi olarak açıklanmadı ancak 5G sinyallerinin daha kısa mesafelere ulaşıyor oluşu, bu tür bir çözüme yol açmış gibi görünüyor. Nokia, Ay yüzeyine 4G değil de 5G bağlantı şebekesi kurmaya çalışırsa, çok daha fazla verici kullanmak durumunda kalacak. İşte bu da projeyi çok daha pahalı bir boyuta ulaştıracak.