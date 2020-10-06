CCS Insight, 2021 yılı telekomünikasyon sektörü tahminlerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, Microsoft'un Nokia'yı satın alabileceği ifade edildi. Ancak Microsoft, 2013 yılında olduğu gibi Nokia'nın telefon işiyle ilgilenmiyor. Microsoft'un iştahını kabartan şey, Nokia'nın telekomünikasyon çözümleri.

Mobil analiz şirketi CCS Insight, 2021 yılı için oldukça ilgi çekici bir tahmin raporu yayımladı. Yayımlanan rapor, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Nokia'yı satın alabileceğini ortaya koyuyor. Her ne kadar Intel'in adı geçse de Microsoft'u daha muhtemel gören CCS Insight, bu satın almanın Microsoft'u bambaşka bir noktaya taşıyabileceğini söylüyor.

Aslına bakacak olursak Microsoft, Nokia'yı geçmiş yıllarda satın aldı. 2013 yılında gerçekleşen bu satış, Windows Phone modellerinin sektöre alternatif olması girişimi içindi. Üstelik Microsoft, Nokia'yı satın alabilmek için 7 milyar dolar gibi ciddi bir ödeme yaptı. Ancak o yıllarda beklenen olmadı ve Microsoft, Nokia'yı satın alarak büyük bir hezimete uğradı. 2015 yılında Nokia'yı bırakan Microsoft, binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açtı. Şimdiyse çok daha farklı bir durumla karşı karşıyayız.

Microsoft, Nokia'nın telekomünikasyon işi ile ilgileniyor

CCS Insight'ın hazırladığı rapora göre Microsoft, Nokia'nın akıllı telefon işiyle ilgilenmiyor. Zaten bu beklenen bir şey. Neticede Microsoft gibi bir teknoloji devinin ikinci kez aynı hataya düşmesini bekleyemeyiz. Bildiğiniz üzere Nokia, akıllı telefonların yanı sıra telekomünikasyon çözümleri üzerinde de çalışıyor. İşte bu da Microsoft'un iştahını kabartıyor. Ayrıca Intel de Nokia'yı satın alma konusunda istekli ama Microsoft karşısında şansı yok denecek kadar az.

Akıllı telefon sektöründen yıllar önce silinen Nokia, geçtiğimiz hafta dikkate değer bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte şirket, İngiltere'nin en büyük telekomünikasyon şirketi olan BT'nin ana tedarikçisi oldu. İşte bu hamle, Nokia için bambaşka bir dönemin başladığının göstergesi. İşte Microsoft, son noktasına kadar bu sürecin içinde olmak istiyor.

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan CCS Insight yöneticilerinden Kester Mann, Nokia'nın bir şirket tarafından satın alınması için hiçbir engelin olmadığını söylüyor. Microsoft'unsa telekomünikasyon sektörü üzerinde ilgisi olduğunun zaten bilindiğini ifade eden Mann, ABD yönetiminin Huawei'ye yaptığı baskılar nedeniyle sektörde açığın kapatılması gerektiğini, Nokia'nın bunu Microsoft'la birlikte yapabileceğini söylüyor.

Mann, Microsoft'un bu hamleyle birlikte eski ortağı olan Intel'i karşısına alabileceğini ifade ediyor. Microsoft ile Intel'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı çalışmaların aşikar olduğunun altını çizen Mann, Intel'in de telekomünikasyon konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü, önümüzdeki yıllarda eski dostların rakip haline gelebileceğini vurguluyor. 2021 yılının telekomünikasyon sektörünün çok şeye gebe olduğunu şimdiden söylemek gerek.