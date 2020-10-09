Nokia, gerçek zamanlı kendi kendini optimize etme yeteneği sayesinde yüksek Wi-Fi performansı vadeden Wi-Fi 6 çözümlerini duyurdu. Şirket, yeni cihazları ile parazit ve sinyal kaybı sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Telefon sektöründeki popülerliğini ciddi anlamda kaybetmiş olsa da en önemli telekomünikasyon şirketlerinden biri olmaya devam eden Fin teknoloji şirketi Nokia, CSP'ler için dünyanın ilk kendi kendini optimize edebilen Wi-Fi 6 cihazlarını duyurdu.

Söz konusu Wi-Fi 6 çözümleri; Wi-Fi İşaretçileri (ağ uzantısı), fiber ağ geçitleri ve 5G FWA ağ geçitleri dahil EasyMesh sertifikalı Wi-Fi 6 cihazlarından oluşan bir portföy sunuyor ve dahili yapay zeka ile bulut tabanlı uçtan uca Wi-Fi optimizasyonunun bir kombinasyonunu kullanarak Wi-Fi performansının otonom olarak optimize edilmesini sağlıyor.

Nokia’nın açıklamalarına göre şirketin yeni Wi-Fi 6 cihazlarında bulunan Nokia WiFi Mesh Middleware, parazit ve sinyal kayıpları dahil Wi-Fi performansıyla ilgili her türlü sorunu otomatik olarak tespit ediyor ve kendi kendine çözüyor. Cihazların gerçek zamanlı optimizasyon sağlıyor olması ise kablosuz bağlantının daha güvenli ve hızlı olmasını sağlıyor.

Nokia’nın EasyMesh sertifikalı Wi-Fi 6 cihazlarının son kullanıcıya sağladığı en büyük fayda, evin farklı noktalarında farklı internet kalitesine erişiyor olmanın neredeyse tamamen ortadan kalkması. Zira söz konusu Wi-Fi 6 çözümü, optimizasyon yeteneği sayesinde kablosuz ağa bağlanabilen her noktada en iyi performansı sunmayı vadediyor.

Nokia’nın yeni Wi-Fi 6 çözümleri arasında Nokia GPON, Nokia XGS-PON, Nokia Wi-Fi Beacon 2, Nokia Wi-Fi Beacon 6 ve Nokia FastMile 5G Gateway yer alıyor. Nokia GPON ve XGS-PON; ONT G-2426G-A ve XS-2426G-A olarak birbirlerinden ayrılırken; Nokia Wi-Fi Beacon 2 ve Beacon 6, çift bant AX1800 ve üç bant AX4200 kapasiteli mesh erişim noktası sunuyor. Nokia FastMile 5G Gateway 3 ve 5G Gateway 3.1 ise çift bant AX3600 kapasiteli mesh erişim noktası sunuyor.