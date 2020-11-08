Nokia N95 Akıllı Telefon Olarak Yeniden Piyasaya Sürülecekti

YouTuber MrMobile, son yüklediği videosunda Nokia'nın N95'i akıllı telefon olarak yeniden piyasaya sürmeyi planladığını anlattı. MrMobile, piyasaya sürülecek telefonun bir de prototipini gösterdi.

Bundan yaklaşık 10 sene öncesine kadar telefon sektörü pek çok ilginç ürüne ev sahipliği yapıyordu. Şirketlerin piyasaya sürdüğü telefonlar günümüzde çoğu telefon gibi birbirine benzemiyor, tamamen farklı zevke sahip kullanıcılara hitap ediyordu. Bazı telefonlar müzik deneyimine odaklanırken bazıları video ve görüntü deneyimine odaklanıyordu.

Günümdeki akıllı telefonlarsa tüm kullanıcı isteklerinin tek bir yerde buluştuğu modeller haline dönüştü. Yani artık şirketlerin farklı bir telefon yaparak sektörde kendilerini ön plana çıkarmalarına gerek kalmadı. Bunun yerine telefonların gücü, kamera özellikleri ve yazılımları asıl değerlendirilen noktalar oldu.

Nokia, günümüz sektörüne yeni bir soluk getirmeyi planlıyordu:

Geçmişte piyasaya sürülen ilginç telefonlardan birisi de Nokia'nın Nokia N95 modeliydi. Steve Jobs'ın ilk iPhone'u tanıtmasından birkaç ay sonra piyasaya sürülen Nokia N95 bir ilk olma özelliği taşıyordu. Telefonun ekran paneli yukarı kaydırılabildiği gibi aşağı da kaydırılabiliyordu. Bugünse Nokia'nın bu devrimsel telefonunu yeniden canlandırma planları olduğunu öğrendik – en azından bir zamanlar.

1 milyonu aşkın aboneye sahip MrMobile, YouTube'a yüklediği yeni videoda Nokia'nın modern bir N95 üretmeyi planladığını anlattı. Hatta MrMobile, bu telefon için üretilen prototipi de elinde gösterdi. Prototip hiçbir fonksiyonelliğe sahip olmasa da Nokia'nın sunmayı planladığı her şeyi gösteriyordu.

Telefona ön kısmından bakıldığında normal bir telefon gibi gözüküyordu. Ancak telefonun paneli sağa kaydırıldığında ortaya büyük ve ince bir panel çıkıyordu. Telefonun bu kısmında hoparlörler, bir geniş açılı ve bir ultra geniş açılı kamera ve bir de flaş ışığı bulunuyordu.

Telefonun arka kısmındaysa bir parmak izi okuyucusu ve yuvarlak bir Carl Zeiss kamera kurulumu yer alıyordu. Kamera kurulumunda yer alan yüzük benzeri yapıysa açılabiliyor ve böylece telefonun herhangi bir düz zeminde sabit durmasını sağlıyordu. Fakat HMD, Nokia N95'i küllerinden döndürme planlarından kısa sürede vazgeçmişti.