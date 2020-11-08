Bir YouTuber, iPhone 12 Pro’da Windows 7 Çalıştırdı

Bir YouTuber, iPhone 11 Pro ve iPhone 12 Pro modellerinde sanal makine üzerinden Windows 7'yi başlattı ve telefonların hızını karşılaştırdı. Yarışta galip gelen isim beklendiği gibi iPhone 12 Pro oldu.

Bugüne kadar Apple'ın akıllı telefonlarının amacı dışında kullanıldığına pek çok kez şahit olduk. Ancak bu durum normal şartlarda Apple tarafından yasaklanmıştı. Şirket, iOS sisteminin özelleştirilmesine izin vermiyordu. Yine de kullanıcılar, Apple'ın iPhone modellerinin jailbreak gibi çeşitli yöntemlerle kontrolünü ellerine alarak telefona çeşitli uygulamalar yükleyebiliyorlardı.

Geçtiğimiz günlerde de YouTube'da yeni bir video boy gösterdi. 'osy' isimli bir YouTuber tarafından yüklenen kısa videoda Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 12 Pro telefonları gözüktü. Ancak telefonlar bu kez Apple'ın iOS işletim sistemini değil, Microsoft'un Windows 7 işletim sistemini çalıştırıyordu.

iPhone 11 Pro ve iPhone 12 Pro Windows 7'yi başlatma yarışında:

YouTube'a yüklenen videoda Windows 7 işletim sistemi hiç kullanılmıyor. Bunun yerine YouTuber, Windows 7 işletim sistemini hangi telefonun daha hızlı başlatabileceğini gösteriyor. Videoda Windows 7'yi en hızlı şekilde başlatan ve mücadeleyi kazanan isim elbette beklendiği gibi iPhone 12 Pro (sağdaki) oluyor.

Videoyu izlediğinizde aklınıza çeşitli sorular gelebilir. Örneğin YouTuber'ın iPhone'lara Windows 7'yi nasıl yüklediğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunun cevabıysa Windows 7'nin aslında iPhone'lara yüklenmediğiydi. Kullanıcı, iOS için geliştirilen sanal makine uygulaması UTM'yi kullanarak Windows 7'yi çalıştırıyor.

UTM, iOS 11, 12 ve 13 sürümlerinde jailbreak gerektirmiyor. Ancak eğer iOS 14 telefonunuz varsa ve bir sebepten dolayı telefonunuzda farklı bir işletim sistemi çalıştırmak istiyorsanız jailbreak kullanmanız gerekiyor. UTM, yalnızca AltStore üzerinden telefonlara yüklenebiliyor.