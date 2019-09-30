Nokia, akıllı telefon pazarındaki hakim konumunu kaybetmiş olsa da, telekomünikasyon teknolojisi alanında önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Finlandiyalı şirket, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı Etisalat’ın, BAE’deki fiber ağı üzerinden gerçekleştirdiği dünyanın ilk tek taşıyıcılı terabit alan testinde saniyede 50.8 terabit ile optik iletim kapasitesi rekoru kırdı.

Finlandiya'nın Uusimaa bölgesinde bulunan bir şehir olan Espoo, Etisalat firmasının BAE’deki fiber ağı üzerinden yapılan tek taşıyıcılı terabit veri aktarımı testinde tarihi bir rekora sahne oldu.

Bu alanda dünyanın ilk saha denemesi olarak kayıtlara geçen test sırasında, her biri saniyede 1.3 terabit net bilgi hızına sahip olan çoklu dalga boyları kullanılarak, saniyede 50.8 terabit veri başarılı bir şekilde iletildi. Söz konusu değer, Game of Thrones dizisinin tamamının HD olarak iki saniyeden daha kısa bir sürede indirilmesi anlamına geliyor.

Etisalat Ağ Geliştirme bölümünün başkan yardımcısı Esmaeel Alhammadi, “Optik ağımızın saniyede 50 terabitin üzerinde kapasite ile çalıştığını göstermek için Nokia Bell Labs ile ortaklık kurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ağ kapasitesinin artırılması, 5G mobil internet, fiber ve Veri Merkezi Ara Bağlantısı (Data Center Interconnect - DCI) gibi konularda çok daha etkili çözümler sunmamızı sağlayacak” dedi.

Nokia Optik Ağ İletişimi Müdürü Sam Bucci ise 5G teknolojisinin bant genişliğini dinamik bir şekilde artırabilen bir ağı zorunlu kıldığını ifade etti. Etisalat ile çığır açan bir deneme gerçekleştirdiklerini belirten Bucci, “Nokia olarak müşterilerimize en uygun maliyetle optik ve efektif bir ağ trafiği oluşturma taahhüdümüzü yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.