Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi (MWC), bu yıl da yapılmayabilir gibi görünüyor. Fuara hala uzun bir süre olsa da Oracle, Sony, Ericsson ve Nokia gibi şirketler, daha şimdiden bu etkinliğe katılmayacaklarını açıkladılar. Bu yaklaşımın dalgalar halinde büyüyebileceği düşünülüyor.

Koronavirüs pandemisi, 2020 yılında en çok da teknolojiyle ilgili sektörleri etkilemişti. Bu bağlamda tedarik zincirlerinde büyük sorunlar yaşanmış, cihaz lansmanları gecikmiş ve dünya genelindeki satışlarda düşüş yaşanmıştı. Ayrıca Mobil Dünya Kongresi (MWC) gibi uluslararası fuarlarda pandemiden nasibini alarak, iptal edilmişlerdi. Gelen son haberler, benzer olayların 2021 yılında da gerçekleşebileceğini gözler önüne seriyor.

2020 yılında şirketlerin tek tek çekilmesi üzerine iptal edilmek durumunda kalan Mobil Dünya Kongresi, daha şimdiden katılımcı kaybetmeye başlamış durumda. Yapılan açıklamalara göre bu fuara hala aylar olsa da Oracle, Nokia, Sony ve Ericsson, daha şimdiden fuara katılmayacaklarını açıkladılar. Şirketlerin bu fuara katılmak istememesinin tek nedeni ise çalışanlarının sağlıydı.

MWC 2021 iptal mi olacak?

Mobil Dünya Kongresi, aralarında mobil operatörler ve telekom şirketlerinin bulunduğu, "GSM Association" isimli bir topluluk tarafından gerçekleştiriliyor. GSM Association tarafından bugüne kadar yapılan açıklamalarda, etkinliğin 2021 yılında iptal edilip edilmeyeceğine değinilmedi ancak şirketin çekilme talepleri devam ederse, etkinliğin bu yıl öncekiler gibi olmayabileceğini veya tümüyle iptal edilebilme ihtimalinin bulunduğunu da söyleyebiliriz. Burada esas belirleyici olan, şirketlerin fuara yaklaşımı olacak.

Örneğin Ericsson, çalışanlarının ve misafirlerinin sağlığının diğer her şeyden daha önemli olduğunu, bu yüzden de şirket olarak MWC 2021'e katılmayacaklarını açıkladı. Nokia ise konuyla ilgili çok detaylı değerlendirmeler yaptığını ve kongreye katılmama kararı aldığını duyurdu. Benzer bir şekilde Sony ve Oracle da sağlığı ön plana çıkararak, Mobil Dünya Kongresi'ne katılmama kararı aldıklarını duyurdular. Teknik eleştirmenler, bu yaklaşımların dalga dalga büyüyüp, MWC 2021'in de iptal edilmek durumunda kalacağını düşünüyorlar.