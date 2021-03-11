Koronavirüs pandemisi hayatımıza hangi eşyaları ekledi hiç düşündünüz mü? Maskeler, hava temizleyiciler, termal kameralar derken eskiden pek fazla rastlamadığımız pek çok şeyi artık her gün her yerde görmeye ve kullanmaya başladık.

11 Mart 2020'de, yani bundan tam 1 yıl önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının karşısına çıkmış ve hepimizin hayatını derinden etkileyecek haberi vermişti. Evet, bundan 1 sene önce ilk kez Türkiye'de koronavirüs görüldü. Zaten bu tarihten sonra da toplumsal olarak fazlasıyla zorlandık. Koronavirüs salgını şu anda hayatımızın odak noktasına gelmiş durumda. Yaptığımız veya yapacağımız her şeyde ona dikkat etmeli, önlemlerimizi almalı, gerekirse buna göre plan yapmalıyız.

Aradan geçen 1 yılda hayatımıza neler girdi, pandemiyle birlikte daha önce kullanmadığımız hangi eşyaları kullanıyoruz? Bugün, bu eşyalara yakından bakacağız. Elbette bu eşyaların çoğunun pandeminin hızını kesmek için kullanıldığını unutmayalım. Umarız, önümüzdeki günlerde bu eşyaları kullanmamıza gerek kalmayacak günleri de yaşarız. Hazırsanız gelin, son 1 senede normalimize hangi eşyaların girdiğine bakalım.

Koronavirüsle gerçekliğimize giren 12 eşya

N95 ve üst seviye temizleyici maskeler

Yüz siperlikleri

Maske kılçıkları

Akıllı maskeler

Hava temizleyiciler

UV ışınla bakteri ve virüs temizleyiciler

Uzaktan ateş ölçerler

Toplu alanlarda termal kameralar

Sosyal mesafe ölçen, salgın hakkımda lokal bilgiler veren mobil uygulamalar

Su ve tuzla dezefektan üreten makinalar

Su arıtma cihazları

Robot süpürgeler

N95 ve üst seviye temizleyici maskeler

Aslında koronavirüsten çok önce de hayatımızda var olan N95 ve üst seviye maskeler, günlük hayatta kullandığımız maskelere göre çok daha yüksek bir koruma oranına sahipler. Salgın ilk ortaya çıktığında herkesin erişmeye çalıştığı bu tarz üst seviye maskeler, aslında sağlık çalışanlarına öncelikli olarak sunulmalı. Ayrıca koronavirüsle birlikte internette de N95 adı altında pek çok maske satılmaya başladı, ancak bunların pek çoğunun gerçek N95 maske olmadığını, hatta nemli ortamı hazır hale getirerek hastalık riskinizi artırabileceğini söyleyelim.

Yüz siperlikleri

Maskeye benzer bir görevi olan yüz siperlikleri, yüzümüzün etrafında saydam sert bir madde koymamızı sağlıyor. Maske olmadan kullanıldığında pek de fazla koruma sağlamayan bu sperlikler, maskeyle birlikte koronavirüs başta olmak üzere pek çok virüse kapılmanızı engelleyebiliyor.

Maske kılçıkları

Koronavirüsle hayatımıza giren bir diğer aparat ise maske kılçıkları oldu. Maskenin ipini kulak arkasına takarak o rahatsız edici deneyimi yaşamak istemeyen insanların tercih ettiği maske kılçıkları, kafanın arkasına takılarak maskenin ipini bağlayabileceğiniz başka bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Akıllı maskeler

Pandemi ile beraber hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler, yavaş yavaş teknolojik anlamda da karşılık buluyor. Oyun donanımlarıyla tanınan Razer'ın akıllı maskesi Project Hazel gibi maskeler, yakında çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayacak.

Hava temizleyiciler

Son 1 yılda insanları virüsten kurtarmak için pek çok aparat popüler oldu. Bunlardan biri ise hava temizleyiciler. Xiaomi Mi Air Purifier gibi hava temizleyiciler, kapalı bir ortamın havasını düzenli olarak temizleyerek virüsün bulaşma riskini en aza indirebiliyor.

UV ışınla bakteri ve virüs temizleyiciler

Bildiğiniz gibi bize hayat veren Güneş'in UV ışınları, virüsleri temizleyebiliyor. Virüsle mücadele etmek isteyen insanlar da bu UV ışınlarının yapaylarını yapıp evlerimizde köşeye sinmiş virüslerin yok olmasını sağlayabiliyor. Bu konuda çalışmalar yapan bir firma da Akınsoft olmuştu. Yerli firma, UV ışınları ile bakteri ve virüsleri temizleyen bir robot geliştirmişti.

Uzaktan ateş ölçerler

Koronavirüsün sepmtomlarından biri olan ateş yükselmesi, bu son dönemde ateş ölçerlere olan ilgiyi de bir hayli artırdı. Bu sefer karşımızda olan şey bir virüs olduğu için de bu ateş ölçerlerin işini uzaktan yapması gerekiyordu. Özellikle bir alışveriş mağazasına ya da kafeye girerken ateşimiz düzenli olarak ölçülüyor. Bizler de bu duruma fazlasıyla alışmış durumdayız.

Toplu alanlarda termal kameralar

Bir gerçeği kabul edelim; diğer virüsler gibi koronavirüs de kalabalık ortamları çok sever. Bu ortamlar virüs için adeta açık büfe gibidir. Biz insanlar ise toplu alanlar için çeşitli teknolojik aletler kullanıyoruz. Pandemiyle birlikte popüler olan bir diğer alet ise termal kameralar oldu. Özellikle AVM, havalimanları, metro gibi insan popülasyonunun bir hayli fazla olduğu ortamlarda insanların ateşleri termal kameralar ile ölçülüyor.

Sosyal mesafe ölçen, salgın hakkında lokal bilgiler veren mobil uygulamalar

Aradan geçen 1 yılda ülkemizde ve dünyada pek çok şey değişti. Bundan 1 sene öncesini artık hatırlamakta bile zorlanıyoruz diyebiliriz. Ülkemizde Hayat Eve Sığar (HES) isimli mobil uygulama bulunuyor ve bu uygulamadan kod almadan kafelere giremiyor, seyahat edemiyoruz. Eğer bizde veya yakınımızda koronavirüs varsa kodda bu görülüyor ve dışarı çıkmamız yasak oluyor. Bundan 2 sene önce böyle bir uygulamanın bulunacağını söyleseydik muhtemelen kimse bizi ciddiye almazdı, ancak şu anda hayatımızın gerçekliği olmuş durumda.

Su ve tuzla dezenfektan üreten makineler

Son 1 yılda adını en sık duyduğumuz ürünlerden biri de dezenfektanlar oldu. Son dönemde ise su ve tuz kullanarak dezenfektan üreten makinalar popülerleşmeye başladı. Suyu elektrolize ederek tüketeceğiniz gıdalardan giydiğiniz kıyafete kadar her bölgeyi dezenfekte edebilen makineler, pandemi döneminde daha önemli bir hal almış gibi görünüyor.

Su arıtma cihazları

Koronavirüs pandemisi, dışarıdan sipariş veren insanların da gözünü korkuttu. Bu sebeple de damacana ile su tüketen insanlar bunun yerine su arıtma cihazlarına yönelmeye başladılar. Uzun vadede daha karlı olabilen bu su arıtma cihazları pandemiyle birlikte artık çok daha fazla evde bulunuyor.

Akıllı robot süpürgeler

Kedi ve köpekli evlerin dostu olan robot süpürgeler, insanların evlerde daha sık zaman geçirip dağıtmaya başlamasıyla birlikte daha çok talep almaya başladı. Evde kendi kendine takılıp temizlik yapan bu süpürgeler, evine pandemiden dolayı temizlikçi çağırmak istemeyen insanların da tercihi olmayı başardı.