Nokia, Yeni Akıllı TV'lerinin Tanıtılacağı Tarihi Açıkladı

Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia, geçtiğimiz günlerde BIS sertifikasyon listesinde görüntülenen yeni akıllı TV'lerinin tanıtılacağı tarihi açıkladı. Paylaşılan teaser görüntüsüne göre yeni modeller, 6 Ekim Salı günü tanıtılacak.

Mobil sektörde son dönemlerde aradığını bulamayan Nokia, bir yandan diğer sektörlerde de faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda akıllı televizyon sektörüne giren ve yıl içerisinde birkaç farklı model duyuran Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi, yeni televizyonlarının tanıtılacağı tarihi açıkladı. Son olarak BIS sertifikasyon listesinde görünen akıllı TV'ler, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Ekim Salı günü tanıtılacak.

Nokia, geçtiğimiz dönemlerde 43 inç, 55 inç ve 65 inç olmak üzere üç farklı akıllı TV ile karşımıza çıkmıştı. Yeni tanıtılacak Nokia Smart TV modellerinin 32 inç ve 50 inçlik ekranlara sahip olması bekleniyor. Güncel bilgilere göre 32 inçlik Nokia Smart TV, FHD çözünürlüğe sahip olacak ve fiyat noktasında cep yormayacak. İddiaların kaynağı, 32 inçlik modelin fiyatının 300 dolar (2.330 TL) civarında olacağını da aktarıyor.

Nokia'nın yeni akıllı televizyonları neler sunacak?

50 inçlik Nokia Smart TV'ye geçecek olursak bu modelin yaklaşık 505 dolardan (3.925 TL) raflardaki yerini alacağı söyleniyor. Televizyonun DTS, Dolby Vision ve diğer işlevleri desteklemek için yerleşik JBL hoparlör sistemine sahip olacağı, Android işletim sistemini kullanması ve Google Asistan'ın sesli komut arayüzünü destekleyeceği de aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.

Firmanın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü 43 inçlik 4K LED akıllı TV, kutusundan Android 9 işletim sistemiyle çıkıyordu. 1.0 GHz saat hızına sahip CA53 dört çekirdekli işlemciyle güçlendirilen model, yerleşik 2,25 GB RAM ve 16 GB depolama alanının yanında Dolby Vision, HDR 10 ve MEMC teknolojisini de kullanıcılara sunuyordu. Cihazın ultra ince çerçeveleri ise en dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyordu.

Tasarım noktasında bu yeni TV'lerin de diğer modellerle benzer bir tarzı sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu noktada üst ve yan taraflarda sıfıra yakın bir çerçeve, alt taraftaysa JBL destekli hoparlörlerin kullanılması nedeniyle daha kalın bir çerçeve görebiliriz.